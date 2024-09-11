民眾黨質疑超思蛋偵辦進度慢 民進黨批圍蛋救柯

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案遭羈押，民眾黨立法院黨團質疑，台北地檢署偵辦超思雞蛋案，對比柯文哲偵辦進度慢如牛步。民進黨立法院黨團今天反擊表示，藍白聯手下立法院成立雞蛋調查小組，監察院已提出糾正，司法檢調也積極偵辦中，民眾黨不要為政治目的「圍蛋救柯」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這段時間藍白操作司法不信任三手法，包括圍魏救趙帶風向、刻意摧毀司法人員公信力與錯誤類比來轉移焦點，政治立場可以不同，但面對司法調查態度應該要一致，尊重司法獨立辦案，部應該用政治力介入，對司法檢調下指導棋，或帶風向進行輿論壓力。

吳思瑤說，在藍白聯手下，立法院在今年7月11日成立進口雞蛋調查小組，該小組召集人就是民眾黨立委張啟楷，監察院已經提出糾正，司法檢調也積極偵辦， 民眾黨拿其他案件錯誤類比，舊案重炒轉移焦點。

吳思瑤提醒，大家別忘記LinBay好油事件，當時民眾黨立委黃國昌帶著當事人開直播，事後被打臉，整件事情是配合藍營網軍惡意抹黑炒作，為了就是選舉、打擊民進黨，民眾黨還要繼續濫用下去嗎？

民眾黨團書記長蔡易餘表示，民眾黨試圖帶風向操作超思雞蛋案，京華城案偵辦進度較快，主因是涉案的沈慶京、應曉薇打算出國，北檢立即發動調查，所以偵辦動作看起來緊鑼密鼓；民眾黨現在想用超思案轉移點，圍蛋救柯，奉勸民眾黨好好面對提出對應說明，而不是亂打一通，無助司法偵辦。