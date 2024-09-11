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美中政治角力影響台灣前途 李彥秀籲賴清德嚴加看待

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

距離美國總統大選不到兩個月，美中政治角力受到國際關注。國民黨立委李彥秀認為，台灣問題牽涉美中關係核心利益，作為「兩隻大象腳下的小草」，我國不可不慎。呼籲賴清德政府嚴加看待，面對兩岸、外交工作，需要戒慎恐懼，因為這是牽涉到2300萬人生命安全的重要大事。

李彥秀表示，美國國家安全顧問蘇利文上月底訪中，不僅與大陸國家主席習近平會面，更罕見與中共中央軍事委員會副主席張又俠會談；九日，美國聯邦眾議院通過多項抗中法案，其中「台灣衝突嚇阻法案」特別受到關注，內容涉及「若北京對台動武，將揭露中國大陸領導高層的資產」。同一時間，中共國安部特別公布的「新三不」，再次宣示中共在「紅線」、「主權」、「國安」三方面核心利益的底線。

李彥秀說，蘇利文訪中，藉由面對面談話，了解彼此底線與紅線，特別是美國即將進入大選白熱化階段，川普與賀錦麗在美中台問題與政策顯有不小差異。

李彥秀指出，「越是緊張，越需要對話」，高層的戰略對話，可避免因誤判而擦槍走火；另一方面，美國國會也將改選，在整體政治大氛圍下，美國眾議院站在更為積極的「友台」立場，我國感謝友邦對台海安全的重視，只是「台灣衝突嚇阻法案」以「北京對台動武」為前提，相信這是絕對不是美國與台灣人民所樂見的。

李彥秀表示，中共國安部公布的「新三不」，是中共長期以來的主張，非新鮮事，然而選在這個時間點公布，顯然是針對「台灣衝突嚇阻法案」的反制作為。

李彥秀提到，中華民國的前途由2300萬人民決定，兩岸和平、區域穩定、經濟繁榮是台灣人民的核心利益與共同追求的目標。她要提醒賴清德政府，友邦的支持不是民進黨大內宣的工具，更不是獲取個人政治利益的籌碼，任何兩岸與外交工作的推動，都必須戒慎恐懼，最忌諱炒短線、亂押寶，這可是涉及到2300萬人生命財產安全與國家長遠的利益的重要大事。

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