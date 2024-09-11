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民主基金會與國際接軌 韓國瑜引以為傲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院長韓國瑜11日出席亞洲選舉官署協會會員大會，盼與國際增加交換民主發展經驗。台灣醒報
立法院長韓國瑜11日出席亞洲選舉官署協會會員大會，盼與國際增加交換民主發展經驗。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣的民主經驗世界難得，盼讓更多國家知道！」立法院長韓國瑜11日於亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會致詞時說，台灣的民主轉型經驗是世界奇蹟，也是第一個成立民主基金會的國家，他作為基金會董事長，盼透過會議與各國交流民主經驗。他也笑說，希望外賓能體驗一下台灣中秋節文化。

台灣民主世界奇蹟

亞洲選舉官署協會是亞洲各國選舉機構的交流平台，此次會員大會也吸引許多重量級來賓參與，包括行政院長卓榮泰、中選會主委李進勇等官員都出席。韓國瑜表示，此機構成立的目的是希望亞洲選舉機關能夠透過不分黨派的平台，討論如何透過公開透明選舉，深化民主治理目標。

「台灣的轉型經驗相當難得！」韓國瑜笑說，美國自由之家已經評比台灣是全球最民主的國家之一，作為國際社會的一份子也希望與外國分享經驗，促進全球其他國家提升民主發展與人權。

他強調，台灣於2003年成立民主基金會，是亞洲首個成立民主基金會的國家，他於4月接任董事長，也期待基金會持續與國際接軌。

盼對外分享經驗

韓國瑜也說，民主基金會促進民主交流的作法，包括從2004年3月起，就持續邀請國際觀選團來台觀察選舉，並透過簡報介紹台灣的民主發展與挑戰，讓更多人了解台灣民主政治的發展現況；國際事務上，也與各國民主基金會積極交流，例如2022年10月就曾與美國民主基金會合作，舉辦世界民主運動大會，吸引70國、270位代表參與。

韓國瑜也說，台灣已經經過3次政黨輪替，立法院希望能持續與國際交流，提升國際民主發展，落實AAEA促進民主發展的宗旨。

他最後也笑說，最近將逢中秋假期，盼與會的印尼、韓國、日本與菲律賓等國外賓可享用台灣的月餅、體驗中秋文化。

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中秋節 韓國瑜

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