超思辦案進度無影 民眾黨籲約談官員

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「為何證據不明確的京華城案辦的那麼快，金流明顯、監察院糾正的超思雞蛋案卻悄無聲息？」民眾黨立委張啓楷11日召開記者會，痛批北檢辦案雙標，證據明確的超思案完全沒有下文。同黨立委林國成說，一對比起來就顯得北檢雙標，呼籲監察院彈劾當時負責官員（如前農業部長陳吉仲），北檢也要儘速約談。

監察院已移送檢調

張啓楷痛批，最近媒體的焦點都在民眾黨主席柯文哲的京華城容積案，但明顯圖利廠商的超思雞蛋卻遲未有動作，監察院已於8月30日，於雞蛋採購案糾正農業部與中央畜產會，並移送檢調，請問檢調辦到哪裡了？是否應該出面說清楚？反而京華城容積率如今社會已有許多質疑，是否違法仍未可知。

他強調，但第一批日本雞蛋採購時，超思公司甚至尚未成立，而第二批巴西蛋採購，農業部當時說超思代墊款項與關稅，結果發現在交貨前，農業部就已經預付2.45億給超思，完全顯示農業部說謊。

張啓楷質疑，金流如此明確，且超思採購雞蛋不議價、付款無審核且到貨免驗收，當時才會有那麼多過期雞蛋在市面流竄。

超思獲利7600萬

「監察院僅糾正農業部，卻沒有彈劾陳吉仲與前中央畜產會董事長林聰賢！」林國成不滿指出，北檢對京華城案與超思雞蛋案的辦案狀況，在在顯示「政治辦案、司法雙標」的現象，而超思是蓄意牛步辦案，北檢則是刻意急速、在證據不明顯的狀況就羈押柯文哲，但超思金流、證據與監察院糾正都在，呼籲檢調儘速約談陳吉仲與林聰賢。

「超思雞蛋案不是圖利，什麼是圖利？」同黨立委林憶君也說，為何農業部可以跟尚未登記成立的公司協助採買雞蛋？超思為何有特權可以代表政府？有高達5400萬顆雞蛋被放到過期，損失超過5億，檢調不能完全對此無所作為。張啓楷也說，超思作2筆生意的獲利就超過7600萬，這難道沒有圖利？

民眾黨立委陳昭姿強調，她過去長期支持民進黨，就是因為民進黨曾打著不雙標、清廉與勤政的榜樣，但如今民進黨卻已成為當初批判的專制政黨模樣，她呼籲賴清德可以打貪，但不能雙標辦案，需要跨黨派一起處理。

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