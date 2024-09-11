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藍喊新會期在野團進團出 白：攜手合作改革法案

中央社／ 記者王承中、郭建伸
國民黨立委洪孟楷今天表示，立法院新會期在野黨立委面對預算、法案、人事審查都要「團進團出」，發揮最強監督力量。本報資料照片
國民黨立委洪孟楷今天表示，立法院新會期在野黨立委面對預算、法案、人事審查都要「團進團出」，發揮最強監督力量。本報資料照片

國民黨立委洪孟楷今天表示，立法院新會期在野黨立委面對預算、法案、人事審查都要「團進團出」，發揮最強監督力量。民眾黨團副總召吳春城說，民眾黨8席立委會團進團出，嚴格把關。民眾黨立委張啓楷說，藍白一定攜手合作改革法案，

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭羈押禁見，面對柯文哲身陷爭議。國民黨日前表示不會對友軍落井下石；國民黨立院黨團也喊話，新會期在野勢力共同努力。不過，仍有國民黨台北議員猛攻柯文哲京華城案，引發各界關注未來藍白能否延續在野合作。

國民黨團書記長林思銘日前表示，呼籲民眾黨團和立委，只要理念相同，價值判斷一致的地方，不論是就法案、預算、人事審查同意權行使，都有合作的空間與可能。

而甫卸任黨團書記長的國民黨立委洪孟楷今天也在臉書發文指出，立法院下會期三大重點，人事、法案、總預算。要讓民進黨政府謙卑面對民意，就是在野60席立委發揮最強監督力量。

洪孟楷表示，不計算立法院正副院長的國民黨52席立委及民眾黨8席立委全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」，不能存有任何被民進黨見縫插針分化的空間，黨團各自約束，將在野力量最大化，讓每一次的表決都是展現最強監督力道。

洪孟楷表示，114年度總預算則是歷年最高，突破新台幣3兆元，對比馬政府時期成長將近一倍。其中的出國考察、媒體宣傳費用是否合理，都應該逐筆審查。尤其過去民進黨佔多數，在預算協商時都把部會被凍結刪除的預算給救回，這次絕不容許民進黨政府浮濫編列，就從嚴審把關開始做起。

民眾黨團副總召吳春城受訪表示，黨團一定秉持民眾黨主席柯文哲理念，國家利益高於政黨利益、政黨利益高於個人利益，8席立委秉持這原則團進團出，在政治法案以台灣為主、民生法案以人民為本，上會期已經彰顯民眾黨是國會關鍵力量。

民眾黨立委張啓楷，民眾黨8席立委一定會團進團出，牽涉改革的法案，因民進黨政府不願改革，所以國民黨團、民眾黨團一定攜手合作改革法案，但若是經濟民生法案，並沒有分顏色，相信3個黨團都會贊成。

國民黨 民眾黨 民進黨

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