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亞洲選舉官署協會大會 李進勇：學習防治錯假訊息

中央社／ 記者陳俊華
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午在舉行開幕典禮。記者曾吉松／攝影
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會上午在舉行開幕典禮。記者曾吉松／攝影

亞洲選舉官署協會會員大會今天在台灣舉行。中選會李進勇說，台灣將第3度擔任主席國，今年大會以維護公正選舉，以及防治錯假訊息為主題，將透過研討會與各國分享經驗，學習各國的策略。

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今天上午舉行開幕典禮，邀行政院長卓榮泰到場致詞，立法院長韓國瑜則以台灣民主基金會董事長身分出席。

中選會主委李進勇會前受訪時表示，AAEA是在1998年在菲律賓成立，宗旨是提供亞洲選舉官署訊息交換，主要支援民主治理、促進選舉公正及透明，台灣是AAEA創始會員國，曾2度擔任主席國，今年將第3度擔任主席國。

李進勇指出，今年的會員大會包括印度、馬爾地夫、蒙古、菲律賓、印尼、韓國等6國參加實體會議，線上還有尼泊爾與孟加拉。

李進勇說，近年由於科技進步，選舉錯假訊息對選舉的威脅嚴重，各國都面臨同樣挑戰，如何防治錯假訊息對民主的傷害，是民主國家選舉要解決的問題，因此今年大會以維護公正選舉，以及防治錯假訊息為主題。

李進勇指出，明天有2場國際研討會，盼各國能交換錯假訊息防治經驗，台灣選舉受錯假訊息攻擊非常嚴重，但台灣在防治部分有豐富經驗，獲致良好成果，將透過研討會跟各國分享經驗，學習各國的策略，透過大家努力，讓選舉維持純淨、公正、公平。

李進勇致詞時表示，民主政治就是民意政治，表現人民意志最佳程序就是民主、自由、公平的選舉，經由選舉表達真正民意，具體落實主權在民理念，這是政治現代化必經的途徑。

李進勇說，台灣歷經數次和平的政黨輪替，今年也順利完成第5次總統副總統直接民選，人民投下改變未來的一票，使台灣的民主又跨越歷史性里程碑。民主跟選舉就是引導亞洲各國彼此合作的觸媒，也是各國相互深入認識，互惠、互融，學習成長的橋梁。

李進勇指出，亞洲國家應該要攜手合作，拓展亞洲民主實踐、追求更優質的民主，這次大會以維護選舉公正性、防治錯假訊息為主題，要深入討論、交流；台灣作為亞洲民主夥伴一員，願意將克服民主障礙的心得，和會員分享，共同學習成長。

韓國瑜則表示，他身為立法院長，一起繼續為優質民主治理的落實而努力，希望台灣民主的深化，立法院能貢獻一己之力。

韓國瑜指出，根據美國自由之家評比，台灣已經是全世界最民主國家之一，台灣民主轉型經驗被稱為政治奇蹟，應與其他國家分享經驗，有義務促進其他國家提升民主發展與人權。

假訊息 李進勇

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