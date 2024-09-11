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卓榮泰：願與民主國家分享經驗情資 學習面對假訊息

中央社／ 記者陳俊華
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今天上午舉行開幕典禮，邀卓榮泰到場致詞。記者曾吉松／攝影
2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今天上午舉行開幕典禮，邀卓榮泰到場致詞。記者曾吉松／攝影

行政院卓榮泰今天說，民主需要靠選舉促成，但有選舉不一定是民主；台灣願意和民主夥伴國家站在一起，面對反民主、極權專制政權，並分享台灣的經驗與情資，共同學習如何面對假訊息。

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會今天上午舉行開幕典禮，邀卓榮泰到場致詞，立法院長韓國瑜則以台灣民主基金會董事長身分出席。

卓榮泰致詞時指出，這場特別的聚會，聚集這麼多對民主選舉最有經驗、看法的專家，以及實務參與者出席，顯現出中華民國台灣在民主化過程中，應該要因為跟世界先進國家並駕齊驅，成為世界上公認的完全民主國家而感到驕傲並且珍惜。

卓榮泰說，致力於從事推動全球民主化過程中，民主需要靠選舉促成，但有選舉不一定是民主，要透過公平開放、訴諸民意的選舉，選出民代、中央政府、國會代表，形成完整機制，才會是人民基於所需，而指揮出未來、走向更民主的道路。

卓榮泰表示，透過這樣的方式，才能結交更多民主夥伴國家，台灣願意和大家站在一起，面對反民主、極權專制政權，讓今天的聚集更有價值。今年是世界選舉年，他剛剛還在聽美國大選辯論，雙方非常激烈，乍聽之下認為台灣的選舉辯論還是滿不錯，針對議題、政策討論。

卓榮泰說，大家要珍惜民主，學習如何共處，更要學習如何面對假訊息，全球民主國家要共同面對，有些政權利用本身的不民主，要破壞民主，更透過言論不自由來破壞言論自由；今天要分享台灣的經驗與情資，共同學習如何面對假訊息。

卓榮泰表示，台灣的民主經驗可以跟世界、亞洲民主國家互相學習、共享，尊重人民自由選擇權利，建立公平公開、真正來自民意的選舉。民主雖然不是遙不可及，但也不是與生俱來的，要靠爭取與維護，爭取不容易、維護更加困難，因為總是有股不同力量在侵蝕民主化過程的國家與人民。

卓榮泰指出，選舉要有民主條件、民族文化與制度保障，期待正面力量會打敗侵蝕民主的負面影響，讓光明得到勝利、讓民主能落實，成為人類共同、唯一的價值。

另外，行政院前發言人陳世凱接任交通部長，政院人士10日指出，行政院發言人已確定由民視國際新聞製作人兼主播李慧芝出任。媒體詢問，何時公布發言人人選，卓榮泰僅說，「你們都很熟了」。

卓榮泰 行政院

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