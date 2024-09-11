江蕙抗癌成功復出開唱 陳其邁：祝福二姐身體健康

藝人「二姐」江蕙下個月在台北大巨蛋國慶晚會復出獻唱，日前她透過經紀公司發出親筆信證實罹癌，為了治療，決定封麥，9年後抗癌成功復出歌壇；高雄市長陳其邁今天表示，癌症治療很辛苦，二姐一路走來努力跟疾病對抗，大家都很關心，尤其江蕙來自高雄，鄉親都希望她身體恢復健康後，能夠回到家鄉跟大家見面開唱。

陳其邁說，二姐歌曲大家耳熟能詳，歌唱非常療癒人心，自己也非常喜歡，希望二姐一切順利，至於開演唱會「不急啦」，還是二姐都準備好再來進行，都會尊重，祝福二姐身體健健康康。

被問到跟二姐之間約定，陳其邁笑說，現在還不能說，跟二姐有很多共同朋友，也有聯繫的管道，復出開演唱順其自然，那對歌迷來說都是是大家很期待的事情，這個秘密容我做保留，時機成熟就會跟大家講。

針對爭取高雄成為亞洲資產管理中心，陳其邁指出，這個計畫3年前就已向行政院爭取，倡議已久，高雄班機方便、高雄港又屬自由貿易港區，高雄擁有非常好的條件，以國內外財經趨勢來看，時機已成熟。

他說，以現有本國銀行存款壽險公司總資產，超過百兆元以上規模，加上這幾年國內科技朝資本密集產業發展，健全資本市場、擴大金融服務業規模，高雄是最好的選擇，希望金管會全力支持，打造高雄成為境外資產管理中心聚落。