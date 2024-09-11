快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

江蕙抗癌成功復出開唱 陳其邁：祝福二姐身體健康

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）祝福二姐江蕙身體健健康康。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（右二）祝福二姐江蕙身體健健康康。記者郭韋綺／攝影

藝人「二姐」江蕙下個月在台北大巨蛋國慶晚會復出獻唱，日前她透過經紀公司發出親筆信證實罹癌，為了治療，決定封麥，9年後抗癌成功復出歌壇；高雄市長陳其邁今天表示，癌症治療很辛苦，二姐一路走來努力跟疾病對抗，大家都很關心，尤其江蕙來自高雄，鄉親都希望她身體恢復健康後，能夠回到家鄉跟大家見面開唱。

陳其邁說，二姐歌曲大家耳熟能詳，歌唱非常療癒人心，自己也非常喜歡，希望二姐一切順利，至於開演唱會「不急啦」，還是二姐都準備好再來進行，都會尊重，祝福二姐身體健健康康。

被問到跟二姐之間約定，陳其邁笑說，現在還不能說，跟二姐有很多共同朋友，也有聯繫的管道，復出開演唱順其自然，那對歌迷來說都是是大家很期待的事情，這個秘密容我做保留，時機成熟就會跟大家講。

針對爭取高雄成為亞洲資產管理中心，陳其邁指出，這個計畫3年前就已向行政院爭取，倡議已久，高雄班機方便、高雄港又屬自由貿易港區，高雄擁有非常好的條件，以國內外財經趨勢來看，時機已成熟。

他說，以現有本國銀行存款壽險公司總資產，超過百兆元以上規模，加上這幾年國內科技朝資本密集產業發展，健全資本市場、擴大金融服務業規模，高雄是最好的選擇，希望金管會全力支持，打造高雄成為境外資產管理中心聚落。

癌症治療 資產 陳其邁

延伸閱讀

江蕙驚曝罹癌嗓音受損 1年前張清芳演唱會「開金口」揭聲音狀態

江蕙曝抗癌9年！她揭張菲「私下反應」

江蕙驚曝罹癌！方文琳曝她治療狀態 揭二姐抗癌9年選擇公開原因

王力宏9年前抱病相挺 不捨江蕙罹癌「繼續散發光芒」

相關新聞

江蕙抗癌成功復出開唱 陳其邁：祝福二姐身體健康

藝人「二姐」江蕙下個月在台北大巨蛋國慶晚會復出獻唱，日前她透過經紀公司發出親筆信證實罹癌，為了治療，決定封麥，9年後抗癌...

檢方背書？新竹馬偕兒醫容積率爭議 竹檢已結案：查無實據

民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前在臉書發文，指稱新竹前市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比...

柯文哲製造太多「犯罪連結」 昔日柯P會與財團哥倆好？

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被認定涉嫌圖利而遭羈押。他感嘆用人不當，才會受到政治迫害；多數人選擇相信，從白色力量崛起的柯文哲不會貪贓枉法，卻沒料到政壇10年，「柯式原則」消磨殆盡，柯主席與財團總裁的友好關係，製造太多讓檢方緊咬的「犯罪連結」，害自己身陷囹圄，後續四大案爭議未解，亦讓民眾黨命懸一線。

連2次大選出師不利 國民黨迷信風水全代會場地差點難產

國民黨今年舉行全國代表大會的時間一再推遲，最後敲定11月24日舉行全代會，並首度併黨慶擴大慶祝，但日期敲定後，場地租借卻難產，傳出最大關鍵竟是最方便取得的板橋體育館，被黨內認為是「不祥之地」，才導致今年全代會場地一波三折，最後還是遇到「貴人」，才敲定桃園會展中心。國民黨人士形容，照黨內迷信的風水說法，桃園是風水寶地…

被天后江蕙稱讚歌聲好 蔣萬安說「過獎了」但承認一件事

江蕙剛過63歲生日，下個月登上國慶晚會演出，突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。江蕙的信中也提及稱讚...

喊立院藍白合 洪孟楷：60席團進團出不讓民進黨分化

立法院即將開議，但民眾黨主席柯文哲陷入司法風暴後，在野是否繼續在國會合作也受到挑戰。國民黨立委洪孟楷今日表示，下會期三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。