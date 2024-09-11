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檢方背書？新竹馬偕兒醫容積率爭議 竹檢已結案：查無實據

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
針對新竹馬偕兒童醫院容積率爭議，新竹地檢署上午發聲明澄清指出，全案經檢察官調查，查無具體違法情事並已結案。記者胡蓬生／攝影
針對新竹馬偕兒童醫院容積率爭議，新竹地檢署上午發聲明澄清指出，全案經檢察官調查，查無具體違法情事並已結案。記者胡蓬生／攝影

民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前在臉書發文，指稱新竹前市長林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%還高，發文引發熱議。新竹地檢署上午發聲明澄清指出，全案經檢察官調查，查無具體違法情事並已結案。

陳智菡9月9日晚間在臉書發文引發熱議 ，當時新竹馬偕醫院針對關於容積率的爭議，以「不予評論」4個字回應。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠受訪時也表示，對外界諸多誤解，市府也再次澄清，並強調「新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益」。

陳智菡昨天又在臉書指出，新竹市東區市議員早就在2022年底就向新竹地檢署檢舉「新竹兒醫」涉嫌圖利，因馬偕醫院於2017年取得新竹市兒童醫院BOT的優先議約權並正式簽約，「簽約容積率」是250%，這讓當時許多也想爭取竹市兒醫的醫院，擔心賠錢而放棄。

陳智菡指出，在2018年8月某次馬偕醫院董事會中，有董事表示「有請林智堅吃飯，林智堅市長親自保證450%「絕對不會有問題」，並強調這段錄音，已經過法院認證，確有此事，並提出判決書證明。她並質疑，2018年11月馬偕兒童醫院就以450%容積率開標並決標，但怪的是，新竹市政府卻是在2019年6至9月，才提請內政部審議新竹兒醫能否放寬容積到450%。

陳智菡說，第一次會議，內政部次長花敬群就在會上表示：「容積增加的那個幅度真的太大了，透過 BOT 的案子反過來壓都委會，要來承諾我要給你這麼多的新增容積，這是個很奇怪的一個狀態....就一般的概念，就是圖利」。而第一次內政部退回，第二次內政部卻大轉彎「退回新竹市府逕辦」。

但新竹市議員劉崇顯也指出，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫中，為新竹與鄰近地區的兒童從懷胎到出生，從0歲到18歲提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

新竹地檢署今天針對此案發出澄清聲明，強調經檢察官調查，查無具體違法情事，業已結案並發函告知檢舉人本案調查結果及簽結理由，相關函文及送達回證均存卷備查。全案已調查完畢，並函知告發人調查結果，為釐清真相，特此澄清。

關於容積率的爭議，新竹馬偕醫院表示不予評論。聯合報系資料照片
關於容積率的爭議，新竹馬偕醫院表示不予評論。聯合報系資料照片
新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科全部都移到兒童醫院，增加2倍早期療癒醫療空間，容積率也提高。圖／新竹市政府提供
新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科全部都移到兒童醫院，增加2倍早期療癒醫療空間，容積率也提高。圖／新竹市政府提供

新竹 陳智菡 馬偕醫院

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