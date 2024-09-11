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被天后江蕙稱讚歌聲好 蔣萬安說「過獎了」但承認一件事
江蕙剛過63歲生日，下個月登上國慶晚會演出，突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。江蕙的信中也提及稱讚台北市長蔣萬安歌聲很好聽。對此，正在訪美的蔣萬安受訪表示，實在是過獎了，自己歌聲並不好「就是一個誠心」。
蔣萬安說，最主要是真的歌迷，都會很喜歡自己喜歡歌手的歌，總是會哼上幾句、到KTV都會點唱，所以就是一個誠心，各位歌迷朋友也很期待國際晚會，看到二姐在大巨蛋的復出。
至於是否會想要跟江蕙一起合唱？蔣萬安說，希望讓她把美妙的歌聲帶給所有的歌迷朋友，這才比較重要。媒體追問，有沒有想聽什麼？「家後」嗎？蔣萬安說，很多，其實她有非常多首歌曲，所有朋友都可以朗朗上口，也都很期待。而且在未來不止國慶晚會，也許她有很多場合都可以繼續到聽到她美妙的歌聲。
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