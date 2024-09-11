喊立院藍白合 洪孟楷：60席團進團出不讓民進黨分化

立法院即將開議，但民眾黨主席柯文哲陷入司法風暴後，在野是否繼續在國會合作也受到挑戰。國民黨立委洪孟楷今日表示，下會期三大重點就是人事、法案、總預算，要讓民進黨政府謙卑面對民意，就是國民黨52席加上民眾黨8席，60席發揮最強監督力量。

洪孟楷說，立法院即將會在9月中下旬開議，而其中這會期最大三關鍵就是人事、法案、總預算，在經過第一會期民進黨國會改革時發動九波大衝突，以及休會期前的最後抗爭，有人會關心第二會期會不會更激烈的對抗？其實無論激烈對抗與否，重點在於在野陣營能不能發揮強而有力戰力。相信60最強戰力就是讓民進黨謙卑的唯一解方。

洪孟楷解釋，60就是52+8，不計算立法院正副院長的國民黨52席及民眾黨8席全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」。不能存有任何被民進黨見縫插針分化的空間，黨團各自約束，將在野力量最大化，讓每一次的表決都是展現最強監督力道。

洪孟楷指出，人事包括NCC、考試委員、大法官，就秉持「專業審查、嚴格把關」來直球對決；法案則是過去延宕已久的重大民生法案，包括吹哨者保護法、外送專法、運動發展條例、學生輔導法、財劃法等，執政黨不提院版，也該委員會先審查，讓行政院重視提出。

洪孟楷表示，總預算則是歷年最高，突破三兆元預算，對比馬政府時期成長了將近一倍。其中的出國考察、媒體宣傳是否合理，都應該逐筆審查。尤其過去民進黨佔多數，在預算協商的時候，都是民進黨立法院黨團總召柯建銘一人把部會被凍結刪除的預算給救回，這次絕不容許民進黨政府浮濫編列，就從嚴審把關開始做起。

洪孟楷強調，下會期的三大重點，對策只有一個，就是在野陣營的團結，這也才是讓執政者不再傲慢、謙卑面對民意的唯一解方。