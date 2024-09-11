聽新聞
test
0:00 / 0:00
下個月國慶晚會！江蕙發罹癌聲明 蔣萬安看到後回應了
藝人江蕙剛過63歲生日，下個月登上國慶晚會演出，突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。正在美國訪問的台北市長蔣萬安上午受訪時表示，誠摯祝福她一切平安健康。
蔣萬安指出，看到江蕙「二姐」她的聲明，當然都祝福二姐身體健康、享受生活，也看到她的聲明也寫到她非常熱愛唱歌，她為自己而唱，也為所有的歌迷朋友而唱，所以大家真的非常開心，而且現在她身體狀況可以在10月5號，登上國慶晚會，在大巨蛋復出開唱。
至於之前跟江蕙見面的時候跟她聊、有關心她的病情？蔣萬安指出，最主要其實就是誠摯邀請她能夠來復出在大巨蛋開唱，瞭解到她是真的非常喜愛唱歌，而且她真得是，真心希望將歌聲帶給所有的歌迷朋友、所有民眾，而且她是發自內心希望能夠唱歌，繼續喜歡她所熱愛的事情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言