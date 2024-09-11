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下個月國慶晚會！江蕙發罹癌聲明 蔣萬安看到後回應了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
訪美中的台北市長蔣萬安，上午受訪。圖／取自北市府提供畫面。
訪美中的台北市長蔣萬安，上午受訪。圖／取自北市府提供畫面。

藝人江蕙剛過63歲生日，下個月登上國慶晚會演出，突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌。正在美國訪問的台北市長蔣萬安上午受訪時表示，誠摯祝福她一切平安健康。

蔣萬安指出，看到江蕙「二姐」她的聲明，當然都祝福二姐身體健康、享受生活，也看到她的聲明也寫到她非常熱愛唱歌，她為自己而唱，也為所有的歌迷朋友而唱，所以大家真的非常開心，而且現在她身體狀況可以在10月5號，登上國慶晚會，在大巨蛋復出開唱。

至於之前跟江蕙見面的時候跟她聊、有關心她的病情？蔣萬安指出，最主要其實就是誠摯邀請她能夠來復出在大巨蛋開唱，瞭解到她是真的非常喜愛唱歌，而且她真得是，真心希望將歌聲帶給所有的歌迷朋友、所有民眾，而且她是發自內心希望能夠唱歌，繼續喜歡她所熱愛的事情。

國慶 朋友 蔣萬安

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