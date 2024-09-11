美眾院通過法案 強化與台灣、太平洋島國論壇合作

美國國會才復會就馬不停蹄通過直接或間接與中國相關的法案，其中太平洋夥伴關係法獲無異議通過，內容要求與台灣及太平洋島國論壇等緊密合作。法案多次提到的太平洋島國論壇，日前才上演兩岸近距離外交拉鋸。

美國國會昨天復會後，馬上進入「中國週」（China Week）。眾議院議長強生（Mike Johnson）7月在智庫預告，將在今年年底前簽署一票與中國相關的重要立法，「授權下一屆政府在（執政）首日就能打擊敵人的經濟」。

昨天通過的法案裡，除了「台灣衝突嚇阻法案」與台灣直接相關外，「太平洋夥伴關係法案」（Pacific Partnership Act）也提到台灣，兩案都獲得無異議通過。

「太平洋夥伴關係法案」今年初由代表夏威夷州的民主黨眾議員凱斯（Ed Case）提出，內容要求美國政府進一步制定多面向的太平洋島國政策，以協助區域尊重主權及政治獨立的國家促進安全繁榮等。

法案指出，美國應與澳洲、日本、南韓、紐西蘭及台灣等在太平洋島國已有互動關係及利益的盟友和夥伴，以及「太平洋島國論壇」（PIF）等區域機構密切合作。

比起其他「中國週」輪番上場的法案，這項法案針對性較低，通篇未提到中國或中國共產黨，內容要求總統與國務卿協調制定「太平洋夥伴關係戰略」，評估太平洋島嶼地區面臨的威脅和壓力，相關因素來自天災、非美國軍事行動、經濟脅迫與腐敗等。

根據法案，總統應與澳洲、日本、紐西蘭、台灣及太平洋島國論壇向太平洋島嶼提供援助的計畫進行協商。

在法案中7度出現的太平洋島國論壇，近期再次成為兩岸外交角力的戰場。

南太平洋是兩岸外交戰的主要場域之一，太平洋島國論壇更是雙邊都有派代表參與的區域活動，今年8月台灣派出外交部政務次長田中光率團參加，中國則由太平洋島國事務特使錢波與會。

論壇登場前，已有報導指台灣前邦交國索羅門群島替北京出手，打壓台灣明年的與會權。論壇落幕後，領袖公報上了架又消失，最終版本不見「台灣參與論壇地位不變」的文字。

田中光日前於記者會指出，公報還在草擬階段就被放上網，提及所有領袖再次重申與台灣在1992年的決定，中國無法接受，用盡蠻橫方法要移除草案。

昨天美國眾議院在討論這項法案時，共和黨籍議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）表示，近年來中國共產黨動作來勢洶洶，試圖增加在太平洋島國的影響力。2022年的安全協議被視為令人憂心的警鐘。中共正在施壓島國，賄賂當地執法部門以影響地方選舉。

索羅門群島2019年宣布與台灣斷交，轉向北京。2022年4月與中國簽署安全協議。

羅德薇也提到，這項法案要求美國與澳洲、台灣、日本及紐西蘭等盟友和夥伴協調合作，確保區域援助計畫不重複又能互補。

眾議院通過這項法案後，法案將送交聯邦參議院審議。參院同意後，法案再送白宮交由總統簽署正式生效。不過，美國總統及國會選舉不到60天就要舉行，國會10月又要休會一陣子，大幅壓縮立法闖關時間。