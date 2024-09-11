蔣萬安哈佛演說：兩岸緊張更需交流

台北市長蔣萬安九日在哈佛演說，提到要深化民主韌性，透過溝通對內尋求共識。對於兩岸關係，他表示，沒人樂見世界爆發衝突，身為台灣首都市長，很願意做為兩岸和平穩定的貢獻者，透過務實溝通來避免誤解和溝通不良。

蔣萬安的哈佛演說被視為訪美重頭戲，他發表約廿分鐘演說，接著和與會學生座談，話題從能源、立院政黨競爭、兩岸關係到國民黨為何不吸引年輕人，並一一答覆。蔣萬安多數時間以英文表達，在提到與中國大陸的互動原則時，用中文表達「基於對等尊嚴善意互惠的原則」及「兩岸關係愈緊張、愈艱困，愈需要溝通和交流」等立場，因此他重視雙城論壇，希望能年年舉辦。

蔣萬安說，他是土生土長的台灣人，在美國求學就業待了十年，受美國東西文化洗禮，這點深切影響他從政後，讓他成為一個胸懷寬廣願景、多元面向和創新思維的人，從中汲取經驗應對挑戰。

蔣萬安八日在紐約演說，提到要在城市治理中導入人工智慧（ＡＩ）；他九日在哈佛表示，美國是熔爐，台北的民主則是麻辣鍋，雖然不見得完美，讓人吃了滿頭大汗，卻是越吃越上癮。他藉此引出民主韌性的重要性，只要和民主連結，這鍋麻辣鍋始終保持新鮮，且不會燒乾。

被問到國民黨是否還有機會贏得總統選舉，也有與會者提問蔣萬安要如何讓國民黨再次「年輕點」或「偉大一點」，呼應了共和黨總統候選人川普「讓美國再次偉大」的競選口號，引發現場一陣笑聲。

蔣萬安表示，這要靠全體國民黨籍市長的努力工作，爭取人民信賴，就有機會贏得下次。

蔣萬安九日上午拜會波士頓市長吳弭及議長路易瓊（Ruthzee Louijeune）。吳弭表示，她和蔣萬安同樣身為三寶爸媽，期望波士頓能在經濟上成為所有家庭最強大的後盾。