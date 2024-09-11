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美眾院通過台灣衝突嚇阻法案 賴總統：共撐民主保護傘

聯合報／ 記者陳熙文王千豪／台北報導

美國眾議院通過「台灣衝突嚇阻法案」，旨在透過揭露中國領導人在全球的資產、切斷他們及家人使用美國金融體系等措施，嚇阻中國侵略台灣。外交部昨表示，感謝美國國會持續用立法作為維持印太區域和平穩定。

賴清德總統昨接見美國史丹福大學「台灣在印太地區」計畫學者訪問團時表示，俄烏戰爭、以哈戰爭及中國的軍事行動，對國際秩序造成巨大挑戰。他表示，美國近年來促進大西洋和印太聯盟夥伴相互支持，台灣也希望和美國等全球民主夥伴持續強化結盟力量，共同撐起「民主保護傘」。

外交部長林佳龍昨表示，非常感謝美國眾院通過「台灣衝突嚇阻法案」，透過經濟手段嚇阻中共犯台，是非常有創意且有效的方法；可嚇阻中共擴張維護印太地區和平，特別是台海穩定跟安全。

外交部北美司司長王良玉表示，外交部將密切關注後續進展，與美國國會和行政部門維持緊密溝通。

不過，國民黨立委牛煦庭認為，中美關係時而鬥爭時而和緩，適逢美國大選，政治意味的法案較多，不排除是美方為了和中方談判，增加叫板籌碼，儘管美國拉高對中嚇阻對我方有利，程度與效果恐怕不能太樂觀，強化自身國防戰力，會比期待這些法案更加務實。

印太 外交部 美國眾院

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