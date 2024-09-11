美眾院通過 台灣衝突嚇阻法案

美國聯邦眾議院九日通過多項抗中法案，包括限制使用大陸無人機、禁止政府向大陸生技公司採購，以及「台灣衝突嚇阻法案」，內容涉及若北京對台動武，將揭露中國大陸領導高層的資產，禁止他們及其家人使用美國金融體系及凍結資產等措施。

這些法案接著將交付聯邦參議院審議。路透九日報導，距離美國總統及國會改選日不到兩個月，能否在今年完成立法，並不清楚。

美國國會結束六周休會後九日開議，眾院展開「中國周」，當天就通過多項抗中法案，其中台灣衝突嚇阻法案由共和黨籍眾議員希爾、民主黨籍眾議員薛曼去年一月共同提出，在數名議員發言後無異議通過。

希爾說，法案規定，若共軍攻台，美國財政部將公布北京高官非法資產，讓他們向民眾解釋如何能累積財富。他也說，美國一九七九年承認北京，是基於台灣未來須以和平方式解決；封鎖台灣等手段都是對和平與安全的威脅。

薛曼則說，該法案主要在削弱大陸高官對侵台行動的支持。如果美國總統依「台灣關係法」決定對台海情勢採取行動，美國金融機構將能依法公開特定官員及其家人在全球的資產，並凍結他們在美國的資產。

希爾在法案通過後說，嚇阻外國敵方在國際進一步採取挑釁行徑，對增進全球穩定和強化美國國安至關重要。他樂見前述法案通過，「我們須在約束中國侵略上展現團結力量，從而捍衛我們和盟友的戰略利益」。

眾院九日也無異議通過共和黨眾議員史蒂芬尼克提出的「對抗中國共產黨無人機法案」，將大陸無人機製造商大疆列入聯邦傳播委員會黑名單，限制該公司新款無人機在美國運作，禁止其產品用於美國通訊基礎設施，但不會阻止既有大疆無人機在美運作。史蒂芬尼克說，大疆無人機在美國市占率超過五成，對關鍵基礎建設及國家安全構成風險，需有防範措施。

眾院並以三○六票比八十一票通過「生物安全法案」，該法案基於國安理由，將禁止聯邦政府向大陸藥明康德、華大基因等五家生技公司採購，也禁止提供資金給與前述公司有生意往來的美國公司。共和黨眾院監督委員會主席柯默說，這些公司對美國國安構成重大風險。

「脫離外國敵對電池依賴法」也獲無異議通過，將禁止美國國土安全部從寧德時代、國軒高科等六家中企購買電池。眾院也壓倒性通過「對抗中國惡意影響基金授權法案」，要在美國國務院成立年度預算三點二五億美元（約台幣一○五億元）基金，反制中國破壞美國國安、影響美國社會的惡意行為。