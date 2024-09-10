卓榮泰盼僑領發揮影響力 協助引進產業來台投資

行政院長卓榮泰今天說，政府會持續打造完善的國內人才培育、生產及投資環境，期盼僑界領袖繼續發揮影響力，協助引進海外先進產業來台投資，同時將台灣精神與台灣價值帶回各僑居地，讓全世界看到台灣在國際上發光發熱。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天出席「僑務委員會議行政院院長歡迎酒會」。

卓榮泰指出，僑胞是政府與人民力量的延伸，在海外與當地政府、人民、企業建立非常良好的情誼，為政府打造最好的溝通橋梁，台僑可說是「台灣的成功之母」。

他說，國際情勢多變，台灣能夠屹立不搖，讓世界各國看見台灣的民主成就及產業韌性，僑胞居功厥偉，他要再次歡迎所有僑胞回家，「台灣就是你的家」。

卓榮泰強調，台僑與台商是台灣成為經濟日不落國的重要力量與支柱，因此總統賴清德一再要求行政團隊應積極落實各項僑務相關政見，讓台僑與台商立足台灣、布局全球、行銷全世界。

他提到，行政院已規劃設立「百億青年海外圓夢基金」，並於2025年開始推動執行，要將台灣優秀青年子弟送往海外學習最先進科技，進行專業深造，並結識更多國際友人，吸引更多世界各地的青年及產業界優秀人才前來台灣，協助產業發展，進而接軌國際，與世界緊密結合。

卓榮泰表示，台灣在全球高科技產業鏈上扮演舉足輕重的關鍵地位，政府有責任打造完善的人才培育、生產與投資環境，吸引世界大廠持續來台投資，請僑界領袖繼續發揮影響力，協助引進海外先進產業，同時也將台灣精神與台灣價值帶回各僑居地，讓全世界看到台灣在國際上發光發熱。

另外，卓榮泰特別代表政府與人民感謝甫從法國返國的僑務委員及僑胞，在2024巴黎奧運及帕運賽事期間，協助教育部體育署在巴黎市中心設置膳食公寓，提供台灣在地美食，讓代表團成員即使人在海外，也能夠回味台灣道地的家鄉味。

卓榮泰說，他6月前往高雄市國家運動訓練中心視察選手備戰巴黎奧運及帕運情形時，特別轉達賴總統相當關心選手們「怎麼去、怎麼回、怎麼吃、怎麼住」的問題，感謝所有旅居法國的僑界領袖悉心照顧與安排，讓代表團選手在巴黎奧運及帕運都取得不錯成績，也讓民眾在選手奪得金牌，以及頒獎典禮響起國旗歌旋律的時刻，都能感受到那一份喜悅與榮耀。