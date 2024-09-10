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吐瓦魯國國會議長伉儷訪台 體驗中秋節

中央社／ 台北10日電
立法院長韓國瑜（右五起）接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（H.E. Sir Iakoba Taeia Italeli）伉儷一行。記者邱德祥／攝影
立法院長韓國瑜（右五起）接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（H.E. Sir Iakoba Taeia Italeli）伉儷一行。記者邱德祥／攝影

吐瓦魯國國會議長伊塔雷理伉儷今天率團訪台，外交部表示，伊塔雷理將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜，訪團此行適逢中秋佳節，也將安排體驗文化活動。

外交部晚間發布新聞稿指出，吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷應政府邀請，於10日至14日率團訪台，成員包含公共工程、基建發展及水資源部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）及國會議員倪米亞（Namoliki Sualiki Neemia）等，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是伊塔雷理上任後首次來訪，將促進台吐國會交流、深化兩國篤實邦誼。訪團一行於10日上午抵台，外交部政務次長田中光代表政府前往接機。

外交部表示，訪團將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜、出席外交部長林佳龍主持的歡迎酒會，並接受田中光款宴。在台期間適逢中秋佳節，外交部也將安排伊塔雷理訪團體驗台灣中秋節相關文化活動。

外交部強調，台灣與吐瓦魯國邦誼篤睦，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，長期在氣候變遷調適、資通訊、醫療衛生、基礎建設、婦女賦權等領域密切合作，伊塔雷理此行將與台灣就上述議題深入交流，共同深化台吐夥伴關係。

中秋節 吐瓦魯 外交部 韓國瑜

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