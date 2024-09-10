會見美智庫訪團 韓國瑜談守護台灣最佳良方3重點

立法院長韓國瑜今天接見「史丹佛大學胡佛研究所訪問團」時指出，守護「中華民國」、珍惜民主制度，以及維護與美國的情誼，這3個重點就是守護台灣的最佳良方。

韓國瑜今天下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委蔡易餘、民眾黨立委黃珊珊等人陪同下，接見史丹佛大學胡佛研究所訪問團共同團長美國退役4星海軍上將、前美軍戰略司令部司令艾里斯（James Ellis），以及學者戴雅門（Larry Diamond）等人。

立法院今天晚間發布新聞稿指出，韓國瑜首先向訪賓表達熱忱歡迎，並表示出席立委來自跨黨派代表，象徵立法院對訪團的重視，雖然立委之間在若干議案上意見相左，但推動國會外交卻是不分黨派一致的目標，大家都是用最熱情的心歡迎各國好朋友的到訪。

韓國瑜表示，史丹佛大學胡佛研究所是舉世聞名研究公共政策的十大智庫之一，對美國政府提供具有影響力的建議，更是全球了解台海局勢的重要管道，他非常高興藉此機會促進雙方交流。

艾里斯致詞時提及，史丹佛大學胡佛研究所教授戴雅門曾說，台灣蓬勃發展的多元政黨體制是一個很重要的民主楷模。另外，他回憶2年前與戴雅門訪台時，就曾表示支持台美之間學術合作的拓展，也看到了許多交流的機會。

陳永康指出，感謝過去幾十年來美國對台灣的支持，未來國民黨也會全力支持通過國防預算並且有智慧的運用，不僅採購武器，更要將台灣的人才送至美國訓練、操作及維修這些武器，透過教育訓練與建構後勤維修能力，來提升國軍的防衛與作戰能力。

蔡易餘向訪賓分享他剛結束前往蒙古進行國會外交的觀察與心得，指出此行深刻感受到蒙古與台灣同處於地緣政治的前沿，並感謝美國在國際場合總是不遺餘力支持台灣。

蔡易餘並提及，樂見近日美國聯邦眾議院通過「台灣衝突嚇阻法案」，而「台美21世紀貿易倡議」也即將進入第2階段的實質談判，誠摯期盼台美在各領域產業，乃至政治議題上，能有更深入的交流與合作。

黃珊珊表示，台灣民眾黨也積極與美國建立溝通交流的管道，面對來自中國的全球性威脅，盼能與美國共同尋求捍衛產業發展的合作方案。

今天雙邊交流時，也就民主運作與發展、美國大選對台灣的影響、區域安全合作等議題廣泛交換意見。

韓國瑜總結強調，守護「中華民國」、珍惜民主制度，以及維護與美國的情誼，這3個重點就是守護台灣的最佳良方，台灣在國際上越黯淡就越危險，越閃耀就越安全，立法院將會致力透過國會外交來守護台灣。