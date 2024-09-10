質疑北檢配合特定媒體操作輿論 白議員批偵查不公開成笑話

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押，更糟爆料檢方掌握其隨身碟記載「沈慶京 1500」等字眼，疑為不明金流，不過民眾黨議員黃瀞瑩接受廣播專訪表示，北檢至今未證實任何新聞報導，卻不斷有特定媒體放消息，她質疑北檢配合特定媒體在輿論上對柯不利，是政治性辦案，偵查不公開成「笑話」。

黃瀞瑩表示，現階段媒體對案件眾說紛紜，包含隨身碟、金流等問題，今天有周刊甚至連發7篇獨家，從開始調查開始，每當北檢要做出一些結果或要發新聞稿前，都會有媒體先放出消息，但她認為這樣的新聞應要更負責任，而不是用寫小說方式，把所有事情拼湊起來。

「北檢到底查到什麼，媒體上的消息到底是誰透露？」黃瀞瑩表示，若掌握證據就該發新聞稿說明，而不是向特定媒體放消息，「對民眾黨來說會有長期抗戰」，每天都擠牙膏，讓政論節目、媒體去討論，使柯文哲在輿論上無法取得贏面，有利北檢對柯定罪，「這不是政治性辦案，什麼才是政治性辦案？」

對媒體報導，北檢聲稱要分案調查，黃瀞瑩諷刺，北檢自己調查自己，可能連要調查誰都不知道，「根本是在玩假的。」她認為北檢根本不想查消息來源，甚至還刻意放縱消息來源，若真有查到金流、事證，北檢就講出來，可以發新聞稿、聲明，現在偵查不公開已成天底下最大的笑話。