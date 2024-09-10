批敗選一群人玩罷免想重執政 吳宗憲、黃健豪挺謝國樑

國民黨立委吳宗憲、黃健豪今晚到基隆信義區東明路一帶掃街，聲援基隆市長謝國樑。黃健豪、吳宗憲表示，從法院判決來看，此次罷免就是一場鬧劇，只會造成民眾混亂，無法安居樂業，就是敗選的一群人希望透過罷免的方式，再玩一次選舉想要重新執政。

謝國樑表示，他會繼續的努力，讓基隆市變成更有友善、更舒適的城市，經過2個多月來的宣導，比較多民眾了解到罷免案有兩種票，根據民調，多數民眾不同意罷免，因此一定要出來投「不同意票」，把票數開出來。

謝國樑並說，今天到東明路拜票，有一個重點，就是要爭取東明路的電桿地下化，會繼續和台電溝通，這是當地民眾反映最多的，持續到各區繼續爭取相關建設。

黃健豪說，台中有很多的鄉親都來自基隆，最大咖就是市長盧秀燕，今天來基隆就是要告知鄉親，基隆正在進行一場反惡罷、挺善樑活動，謝國樑積極守護市產卻要被罷免，基隆人不能接受這種欺負善良的行為。

吳宗憲表示，從法院的判決非常清楚、明顯看得出來，罷免就是一場鬧劇，就是敗選的一群人希望透過罷免的方式，再玩一次選舉想要重新執政。民主國家罷免是非常罕見的事，非常少見，只有在勝選者在公務或生活有非常嚴重的狀況，像在英國會要求有罪的判決，才會進行罷免。

吳宗憲說，罷免將讓台灣一次一次地陷入混亂中，本來台灣在非選舉年能平靜地好好拚市政、國家的建設，現在變成報復的工具，每年選完隔年就搞罷免，這是不對的。

針對今早民進黨議員告發謝國樑市長誹謗，議員韓世昱表示，倍感心寒，市長僅上任1年多，尚未做滿4年完整任期，民進黨便急著檢驗政績。民進黨議員服務處設置連署站是不爭的事實，卻又提告說罷免跟民進黨無關，如此的認知作戰毫無意義。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，民進黨介入罷免斧鑿痕如此深，大家都看得出來，議員提供服務處連署，不是介入什麼才是介入，前市長林右昌有沒有介入，大家也都看得很清楚。