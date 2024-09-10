學霸主播李慧芝 接棒政院發言人

行政院前發言人陳世凱因轉任交通部長，目前發言人一職由副發言人謝子涵代理，據了解，新任發言人將由民視國際新聞製作人兼主播李慧芝出任，已獲李慧芝同意，相關行政作業正進行中。

李慧芝畢業自英國倫敦大學金匠學院社群媒體碩士。李慧芝是著名前外交官，現為政大外交系教授李登科的女兒，年幼的李慧芝隨父親派駐海外，小學之前在沙烏地阿拉伯就讀美語學校，隨後回台完成國中、高中學業，在政大哲學系拿到學士學位後，隨即前往英國倫敦大學金匠學院攻讀傳播碩士。也有15年新聞資歷，曾多次在海外採訪場合替台灣媒體擔任翻譯橋樑。

政院人士證實，高層徵詢李慧芝出任發言人，李慧芝已同意，人事正在行政作業中。