逾百人齊聚僑務會議 賴清德：有台灣才有中華民國

僑務委員會為匯聚僑界建言，舉辦為期四天的僑務委員會議，下午在台北圓山飯店舉行開幕典禮，賴清德總統受邀出席致詞提出三項他身為總統、三軍統帥肩負的使命，且強調「有主權才有國家、有台灣才有中華民國」。

僑務委員會於9月10日至13日舉辦僑務委員會議，今年預計有僑務委員及海外代表168人返國參與會議，委員及代表來自全世界各地包括美國、加拿大等全球33個國家，遍布六大洲，更有來自南美洲的巴西、阿根廷、智利等地之委員參加。共同建立具韌性、安全及永續發展的僑務服務體系。

僑委會委員長徐佳青致詞表示，今年會議舉行期間，特別以「海外合作防統戰、團結僑界護台灣」作為中心議題，盼與會者集思廣益、一起努力，盼能維持自由民主體制長期的穩定發展。