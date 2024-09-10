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逾百人齊聚僑務會議 賴清德：有台灣才有中華民國
僑務委員會為匯聚僑界建言，舉辦為期四天的僑務委員會議，下午在台北圓山飯店舉行開幕典禮，賴清德總統受邀出席致詞提出三項他身為總統、三軍統帥肩負的使命，且強調「有主權才有國家、有台灣才有中華民國」。
僑務委員會於9月10日至13日舉辦僑務委員會議，今年預計有僑務委員及海外代表168人返國參與會議，委員及代表來自全世界各地包括美國、加拿大等全球33個國家，遍布六大洲，更有來自南美洲的巴西、阿根廷、智利等地之委員參加。共同建立具韌性、安全及永續發展的僑務服務體系。
僑委會委員長徐佳青致詞表示，今年會議舉行期間，特別以「海外合作防統戰、團結僑界護台灣」作為中心議題，盼與會者集思廣益、一起努力，盼能維持自由民主體制長期的穩定發展。
賴清德總統致詞表示，台灣人民經過幾十年的努力，從專制獨裁走到自由民主人權的生活、從農業時代進入科技時代，台灣已經走到要共同維護、珍惜得來不易成果的階段。
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