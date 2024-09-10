政院新發言人 由民視主播李慧芝出任
行政院前發言人陳世凱接任交通部長，政院人士今天指出，行政院發言人已確定由民視國際新聞製作人兼主播李慧芝出任，人事作業已在進行當中，若有確定上任時間，會再對外公布。
前交通部長李孟諺日前請辭，陳世凱接任交通部長，行政院副發言人謝子涵暫時代理發言人職缺。
今天傳出行政院徵詢民視主播李慧芝出任發言人，李慧芝經思考並詢問家人意見，最後決定承擔社會責任，希望未來有一個新作為。
政院人士指出，行政院發言人已確定由李慧芝出任，人事作業已在進行中，若有確定上任時間，會再對外公布。
根據民視新聞網資料，李慧芝是政大外交系教授李登科的女兒，年幼的李慧芝隨父親派駐海外，小學之前在沙烏地阿拉伯就讀美語學校，隨後回台完成國中、高中學業，在政大哲學系拿到學士學位後，前往英國倫敦大學金匠學院攻讀傳播碩士。
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