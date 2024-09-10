僑務委員會議開幕 賴總統：有台灣才有中華民國

113年僑務委員會議今天舉行開幕儀式，總統賴清德致詞時表示，他的首要使命是維護國家的生存發展，中國提出一個中國原則的九二共識，等於要求台灣讓渡主權，一旦接受，國家就不保；有主權才有國家，「有台灣才有中華民國」。

僑委會今天起召開3天會議，下午舉行開幕儀式，總統賴清德、僑委會委員長徐佳青、立委王定宇與羅美玲、監委田秋堇等出席，現場播放加入原民元素的新版國歌。

賴總統致詞時表示，感謝僑民不遠千里返台參與會議，來自世界各地的僑民都事業有成，並協助僑界進行各項建設，也是政府與僑民之間的橋梁，且在台灣遭逢天災地變時出錢出力，「僑民是國力的延伸」，都是台灣之光，讓世界看見台灣。

賴總統指出，台灣須珍惜得來不易的民主與經濟成果，而現在要侵犯這些成就的就是中國。面對中國近年對台各項統戰與滲透，範圍從高階將領到地方里長以及各行各業，台灣需要提升全社會韌性。

賴總統提出身為總統與三軍統帥的使命，首先要維護國家的生存發展，要讓國家生存發展，絕對不能放棄主權。中國提出一個中國原則的九二共識，等於要求台灣讓渡主權，一旦接受，國家就不保。

他強調，有主權才有國家，「有台灣才有中華民國」，在這關鍵時刻應要團結，堅持民主自由的憲政體制，以及中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。

賴總統說，第二使命是保護全體台灣人生命財產安全，和平無價，戰爭沒有贏家，但尋求和平的方法必須正確，也非靠一紙和平協議就可以獲得。賴總統重申四大和平支柱行動方案，應強化國防力量，展現守護台灣的決心，以及發展台灣經濟韌性。

賴總統表示，第三使命是與民主陣營肩並肩站在一起，他520就職以來已接見超過50團外賓，多國堅信台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素。他強調，將在前總統蔡英文過去8年建立的基礎下，繼續照顧台灣2300萬人民。

徐佳青則指出，今年會議以「海外合作抵抗統戰，團結僑胞護台灣」為主體。她走訪世界各地感受到全球面對威權社會高度挑戰，尤其今年適逢全球選舉年，部分極權國家正積極干預、滲透，台灣作為民主第一線，政府努力辨識各種假訊息、假新聞、認知作戰等。

徐佳青也提及，陸續聽到各國出現中共警僑服務站在干預海外僑民，介入他國的行動，希望透過僑務委員會議的密集研討，攜手讓自由民主聯盟能維持並堅持價值。

今年會議有僑務委員及海外代表168人、從逾30國返台與會，將討論「僑民聯繫」、「僑教政策」、「僑商服務」等議題，並邀請國防院戰略所長蘇紫雲以及事實查核中心教育主任陳柏樺發表專題演講。