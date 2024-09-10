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二會胡佛研究所學者 朱立倫：台美強化國防、能源安全

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨天與史丹佛大學胡佛研究所由戴雅門教授（Larry Diamond）和埃利斯上將（Jim Ellis）（圖左）共同率領的訪問團餐敘。圖／國民黨提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨主席朱立倫昨天與史丹佛大學胡佛研究所由戴雅門教授（Larry Diamond）和埃利斯上將（Jim Ellis）（圖左）共同率領的訪問團餐敘。圖／國民黨提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨主席朱立倫昨天與史丹佛大學胡佛研究所由戴雅門教授（Larry Diamond）和埃利斯上將（Jim Ellis）共同率領的訪問團餐敘。國民黨表示，這是朱立倫一個月內，第二度會見胡佛研究所的專家學者，雙方針對台美關係、國防與能源合作、兩岸關係、區域局勢充分交換意見。

國民黨國際部主任黃介正表示，朱立倫8月中偕立委許宇甄拜會胡佛研究所，得到戴雅門和祁凱立（Kharis Templeman）教授等20多位專家學者的熱烈歡迎。昨晚餐敘，雙方延續8月討論，針對台灣選後情勢和最新政局變化展開交流。

黃介正指出，美方高度關注台灣能源安全和國防安全，朱立倫席間也明確表達國民黨立場，有鑑於國家安全和AI產業發展，我國須以最嚴肅的態度思考延役既有核能電廠，並持續與美國、歐洲及區域內擁有新型核能發電技術的國家合作，投資開發更安全、更永續的核能發電技術。

國防安全和兩岸關係方面，黃介正轉述，朱立倫重申我方強化國防與交流溝通的「2D戰略」，國民黨立委陳永康則強調我國必須盡快研擬「國家安全戰略」，並在台美軍事合作上，更重視人才培育、英語教學、重要部件在地維修。

朱立倫表示，國民黨支持台灣國防預算提升，但國民黨更希望執政黨將預算重點擺在不對稱作戰、系統和軟體，以因應現代化作戰需求。

本次史丹佛大學胡佛研究所訪問團成員包含，史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、胡佛研究所特聘訪問學人、海軍退役上將埃利斯（Jim Ellis）、澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）、胡佛研究院高級研究員易明（⁠Elizabeth Economy）、胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、胡佛研究所資深研究員澤里可（Philip Zelikow）、胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）、史丹佛大學教授費德（David Fedor）。

台美關係 國民黨 朱立倫 黃介正

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