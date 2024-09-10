藍白開公聽會被問「獨缺綠」 林國成：民進黨不管人民小事

民眾黨主席柯文哲遭收押禁見後，民眾黨立委與國民黨立委今針對外送平台併購案同台開公聽會。民眾黨立委林國成表示，做事不分顏色，藍白也好、綠也好，要多關心所有權益，但綠營只管國家大事，不管人民小事。他強調，「綠營多關心，藍白多合作」，相信任何議題一定會成功。

民眾黨立委張啓楷、林國成、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，與國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋開「外送平台併購案公聽會」公聽會，這也是柯文哲收押後首度藍白同台。

針對民進黨立委林俊憲酸是邪教，林國成會前受訪表示，「應該還好吧」，民眾黨該做的已經做了，不會因為發生任何事情或刻意去打壓，民眾黨就會消滅，很果斷告訴大家，「我們不會因為任何事情被打倒。」

林國成表示，為國家為人民做事情，沒有什麼顏色之分，任何事情只要是為台灣人民好的，民眾黨原則不排除跟任何政黨去做結合，不管是藍白合或綠白合，基本原則就是以為台灣人民的服務為宗旨，「大家有共識，我們就會合作。」

不過，林國成在公聽會時透露，他被問到為何公聽會沒有民進黨參加，他原先不知道怎麼回答，但後來想到，因為藍白很重視台灣勞工及權益問題，至於綠營可能是「只管國家大事」，不管人民小事，還是要呼籲，做事不分顏色，希望綠營多關心平台競爭壟斷的議題，「綠營多關心，藍白多合作」，相信任何一個議題一定會成功。