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會見韓國瑜 吐瓦魯國會議長：台吐雙邊合作強健

中央社／ 台北10日電
立法院長韓國瑜（右）昨天接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理伉儷一行。記者邱德祥／攝影 邱德祥
立法院長韓國瑜（右）昨天接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理伉儷一行。記者邱德祥／攝影 邱德祥

立法院長韓國瑜今天接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理一行。伊塔雷理說，台吐雙邊合作強健，未來吐瓦魯國仍會持續積極尋求合作機會，而且在國際上聲援台灣加入國際組織，讓台灣為國際發展做出貢獻。

吐瓦魯國是台灣在南太平洋的友邦之一，兩國於1979年建交至今，邦誼穩固友好，雙邊長期在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好。

伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）今天下午率團到立法院拜會韓國瑜，包括國民黨立委陳永康、民進黨立委王美惠、民眾黨立委林憶君等人在場，一同接待外賓。這場活動僅公開雙方致詞時段，之後則不公開。

韓國瑜致詞時指出，吐瓦魯國是中華民國堅定的好朋友，雙方的感情非常濃厚，目前有40餘位吐瓦魯國的青年朋友在台灣讀書，台吐邦誼歷久彌新。

伊塔雷理致詞時，代表訪問團感謝訪台受到溫暖接待，此行非常開心，希望抓住這個機會更加深化台吐友誼，共同攜手打造更豐富的未來，實現合作的目標。

伊塔雷理指出，他曾於2010年、2014年分別以吐瓦魯國衛生部長和總督身分訪台，每次訪台都加深了兩國之間的邦誼。這次以吐瓦魯國國會議長身分訪台，也非常具有意義，因為這是他上任以來的第一個正式行程，也是兩國建交45周年，彰顯邦誼歷久彌新和穩健程度。

他說，台吐雙邊合作強健，未來吐瓦魯國仍會持續積極尋求合作的機會，而且在國際上聲援台灣加入國際組織，讓台灣為國際發展做出貢獻。

伊塔雷理表示，訪團此次訪台也熱切希望能夠討論兩國國會能夠怎樣合作，尋求更多交流的機會，促進知識、經驗、實務分享。

吐瓦魯 朋友 韓國瑜

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