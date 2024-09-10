影／柯文哲收押後「藍白同台」 藍委：相信上會期的合作

民眾黨主席柯文哲遭收押禁見後，民眾黨立委與國民黨立委今同台開公聽會。國民黨立委楊瓊瓔說，只要是民眾希望的，不管哪一方都應要合作。至於被問到私下有向民眾黨立委關心柯？楊瓊瓔則笑而不語離去。國民黨立委羅廷瑋強調，相信上個會期的合作，只要是對的事情，就會堅定站一起。

Uber Eats宣布併購foodpanda引發高度關注，民眾黨立委張啓楷、林國成、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，與楊瓊瓔、羅廷瑋在立法院開「外送平台併購案公聽會」公聽會，這也是柯文哲遭收押後首度藍白同台。

楊瓊瓔會前受訪表示，只要是民眾需要到議題，立院各政黨都會隨時結合，針對民眾有感的、迫切需要的，一定會全力以赴，「民眾的權益不要再政治化」，今天是針對兩大外送平台併購案，多聽各方意見。

至於藍白合部分，楊瓊瓔強調，台灣是民主國家，絕對不分藍綠白，只要是民眾希望的，不管是任何一方都應該要合作，全力為民眾打拚，才是有為的民意代表。現場媒體追問是否有私下關心柯文哲嗎？楊瓊瓔笑而不語。

羅庭瑋則說，今天最主要的主軸就是外送平台併購案，也沒有什麼藍白合，這就是為民服務，也歡迎綠營一起加入。羅還說，相信在上一個會期的合作，只要是對的事情，大家就會堅定站在一起，不分政黨。