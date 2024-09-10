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美國漢學家：台灣民主社會是對中國威權體制重要抵抗

中央社／ 台北10日電

美國漢學家林培瑞9日到人權會演講時表示，台灣的民主社會是對中國威權體制重要抵抗，年輕人必須警覺中國的威脅，透過與年輕人建立更好的溝通，增進對民主與人權的了解，以對抗資訊戰。

國家人權委員會透過新聞稿表示，與政治大學合作邀加州大學河濱分校校長特聘教授林培瑞（PerryLink）來台，林培瑞9日到訪人權會，就「普世人權趨勢與華人社會人權發展的對話」為題，與人權委員進行座談。

人權會主委陳菊指出，從每年提醒世人「勿忘六四」，到近年香港的民主抗爭，林培瑞始終與追求自由與正義的人們並肩同行，對台灣而言，「六四」不只是中國國內的事，更是關乎追求歷史真相、正義和人權的普世價值。

陳菊說明，林培瑞在今年六四紀念文章提出「記住屠殺是對抗威權的唯一方法」，呼應民主化的台灣對威權統治年代的228事件與白色恐怖，進行的一系列轉型正義工作。林培瑞回應，「台灣的民主社會，是對中國威權體制重要抵抗」。

林培瑞演講時提到，人權天賦是普世價值，並長期觀察華人社會民主化發展，先前訪台期間，也聲援太陽花事件、支持民主，演講中也談及中國民主化的過程及政策上的轉變。

林培瑞表示，中國近年來民主化運動，雖有經濟改革，但政治政策上甚至有更趨維權、維穩措施。民主化的過程是漫長的，但從長遠來看仍然有希望。外界無法強行推動中國進行變革，但可在國際層面上提供幫助和支持。

綜合座談時，與會的人權委員關心中國民主化發展對台灣的影響，以及台灣應如何因應。林培瑞認為，年輕人必須警覺中國的威脅，透過與年輕人建立更好的溝通，增進他們對民主與人權的了解，以對抗資訊戰。

林培瑞說明，中國試圖引導國際社會，認為台灣問題不值得干預，然而台灣的人權與自由，應該是國際社會共同關注的議題。

陳菊強調，台灣民主運動過程中，海外人士的幫忙及認同是很重要的力量，也持續關心中國民主化發展，民主潮流是擋不住的趨勢，台灣社會應更加了解民主自由的可貴。

人權 六四 年輕人

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