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藍白立委同台開公聽會 林國成：為人民好都可合作

中央社／ 台北10日電
藍白立委一起舉行「外送平台併購案公聽會」，引發關注。出席立委包括張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林國成、楊瓊璎、羅廷瑋、林憶君。記者曾吉松／攝影 曾吉松
藍白立委一起舉行「外送平台併購案公聽會」，引發關注。出席立委包括張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林國成、楊瓊璎、羅廷瑋、林憶君。記者曾吉松／攝影 曾吉松

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨立委今天首度與國民黨立委同台召開公聽會，引發關注。民眾黨立委林國成表示，只要為人民好，民眾黨不排除跟任何政黨合作。國民黨立委楊瓊瓔指出，只要民眾希望的，不管哪一方都應該要合作。

Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業引發各界關注，民眾黨立法院黨團、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍、林國成、陳昭姿、林憶君等人，今天在立法院召開「外送平台併購案公聽會」公聽會，而國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋等人也一同出席。

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭羈押禁見，面對柯文哲身陷爭議，國民黨日前表示不會對友軍落井下石，國民黨立院黨團也喊話，新會期在野勢力共同努力，但仍有國民黨台北議員猛攻柯文哲京華城案，引發各界關注未來藍白能否延續在野合作。

林國成在會前受訪指出，今天是一個針對議題的公聽會，跟藍營、綠營、白營沒有直接關係，大家不要太過於猜測，為國家、為人民做事情，沒有什麼顏色之分。

是否擔心藍白在野合作生變，林國成表示，任何事情，只要為台灣人民好，民眾黨不排除跟任何政黨合作，不管藍白合、綠白合，基本原則就是以服務台灣人民的精神為宗旨，任何議題都可以談，只要是為台灣人民好，都可以談合作。

羅廷瑋提到，對於外送平台併購案非常關注，因為會直接影響到民眾及外送員的權益，這個是非政治議題，就是為民服務，沒有什麼藍白合的問題，也歡迎民進黨一起加入，為人民服務。

楊瓊瓔談及，在立院針對民眾關注議題，各政黨都會隨時結合，只要是對民眾有感的，一定會全力以赴。民眾的權益不要政治化，今天是針對兩大外送平台併購案，希望多聽各方意見。

楊瓊瓔強調，台灣是民主國家，絕對不分藍綠白，只要民眾希望的，不管哪一方，都應該要合作，全力為民眾打拚，這才是有為的民意代表。

國民黨 民眾黨 藍白合

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