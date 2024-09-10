【重磅快評】戰狼小姐姐圍魏救趙 出手倉促但也點出問題

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨立院黨團主任陳智菡臉書發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴增，引來綠營反擊，林智堅更拿出判決揚言提告；陳智菡補充說明，指她討論的不只是容積率暴增是否違法，更要探討司法有無雙標。陳智菡行事果然是戰狠風格，挑動綠營敏感神經，但能否發揮圍魏救趙之功？有待提出更多事證。

陳智菡昨晚在臉書發文，指新竹市前市長林智堅通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，遠比京華城從560%到672%的比例還高，就連內政部前次長花敬群都認為「明顯圖利」， 但民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查，要查圖利就全國查起來。

林智堅的目標夠大，陳智菡劍指林智堅，圍魏救趙意圖明顯。但是民進黨早有因應， 除了林智堅拿出行政法院判決證明合法，民進黨發言人吳崢同步質疑陳智菡此舉是在害柯文哲，行徑宛如惡鬼。此外，民進黨竹市議會黨團也表示，行政法院判決寫得很清楚，此案容積率調整並無違誤；連新竹青鳥發起人林士凱都來湊熱鬧，貼出新竹市代理市長邱臣遠在臉書讚揚兒醫帶來的照護服務，反譏民眾黨潑髒水潑到自己人。

初步看來，陳智菡此番出招，確實略嫌草率。如果要質疑醫院容積率暴增是否違法，既然行政法院判決都認為容積調整沒有問題，目前新竹市也還是邱臣遠代理市長，市府政風處已立案了解，陳智菡就應該多做一點功課，把來龍去脈釐清楚一點。況且，邱臣遠上月才在臉書肯兒醫提供的醫療服務，陳智菡倉促出手，邱臣遠只能強迫接招，難免尷尬。

民進黨雖有行政法院判決背書，但新竹馬偕兒童醫院容積率的審議並非沒有瑕疵。前年底新竹市議員李國璋爆料，馬偕兒童醫院容積率大幅提升恐涉及圖利，並赴地檢署檢舉，除遭民進黨抨擊阻礙兒童醫院，新竹市政府更揚言對李提告，李國璋服務處還遭破壞；更重要的是，案子檢舉至今，檢調一直沒有動作，陳智菡質疑司法雙標，檢方能給個說法嗎？

檢視李國璋的檢舉，並非憑空杜撰，他在檢舉一年後還加碼公開內政部都委會錄音檔，內容疑為內政部前政務次長花敬群與前新竹市副市長沈慧虹的聲音，花在對話中直指「你說這個蓋醫院是賠錢，但是我們一般概念就是圖利，要合理評估」；陳智菡也提及2018年馬偕醫院董事會中有董事表示，「有請林智堅吃飯，林保證百分之450%，絕對不會有問題」。行政處分與刑罰要件未必相同，可各依事實認定，行政判決合法，刑事未必不能查。

換句話說，即使兒童醫院容積率於法並無不合，但審議過程如果涉及不法，仍應依法調查，如果案子在議員檢舉後一直擺著不動，連程序都不演了，這不是和超思案放了快一年都沒辦是同樣意思嗎？陳智菡此際拿出來談，也只是剛好檢視司法有無雙標而已。