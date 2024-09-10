快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】戰狼小姐姐圍魏救趙 出手倉促但也點出問題

聯合報／ 主筆室
民眾黨立院黨團主任陳智菡發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴增，引來綠營反擊，林智堅更拿出判決揚言提告。記者邱德祥／攝影
民眾黨立院黨團主任陳智菡發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴增，引來綠營反擊，林智堅更拿出判決揚言提告。記者邱德祥／攝影

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨立院黨團主任陳智菡臉書發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴增，引來綠營反擊，林智堅更拿出判決揚言提告；陳智菡補充說明，指她討論的不只是容積率暴增是否違法，更要探討司法有無雙標。陳智菡行事果然是戰狠風格，挑動綠營敏感神經，但能否發揮圍魏救趙之功？有待提出更多事證。

陳智菡昨晚在臉書發文，指新竹市前市長林智堅通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，遠比京華城從560%到672%的比例還高，就連內政部前次長花敬群都認為「明顯圖利」， 但民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查，要查圖利就全國查起來。

林智堅的目標夠大，陳智菡劍指林智堅，圍魏救趙意圖明顯。但是民進黨早有因應， 除了林智堅拿出行政法院判決證明合法，民進黨發言人吳崢同步質疑陳智菡此舉是在害柯文哲，行徑宛如惡鬼。此外，民進黨竹市議會黨團也表示，行政法院判決寫得很清楚，此案容積率調整並無違誤；連新竹青鳥發起人林士凱都來湊熱鬧，貼出新竹市代理市長邱臣遠在臉書讚揚兒醫帶來的照護服務，反譏民眾黨潑髒水潑到自己人。

初步看來，陳智菡此番出招，確實略嫌草率。如果要質疑醫院容積率暴增是否違法，既然行政法院判決都認為容積調整沒有問題，目前新竹市也還是邱臣遠代理市長，市府政風處已立案了解，陳智菡就應該多做一點功課，把來龍去脈釐清楚一點。況且，邱臣遠上月才在臉書肯兒醫提供的醫療服務，陳智菡倉促出手，邱臣遠只能強迫接招，難免尷尬。       

民進黨雖有行政法院判決背書，但新竹馬偕兒童醫院容積率的審議並非沒有瑕疵。前年底新竹市議員李國璋爆料，馬偕兒童醫院容積率大幅提升恐涉及圖利，並赴地檢署檢舉，除遭民進黨抨擊阻礙兒童醫院，新竹市政府更揚言對李提告，李國璋服務處還遭破壞；更重要的是，案子檢舉至今，檢調一直沒有動作，陳智菡質疑司法雙標，檢方能給個說法嗎？

檢視李國璋的檢舉，並非憑空杜撰，他在檢舉一年後還加碼公開內政部都委會錄音檔，內容疑為內政部前政務次長花敬群與前新竹市副市長沈慧虹的聲音，花在對話中直指「你說這個蓋醫院是賠錢，但是我們一般概念就是圖利，要合理評估」；陳智菡也提及2018年馬偕醫院董事會中有董事表示，「有請林智堅吃飯，林保證百分之450%，絕對不會有問題」。行政處分與刑罰要件未必相同，可各依事實認定，行政判決合法，刑事未必不能查。

換句話說，即使兒童醫院容積率於法並無不合，但審議過程如果涉及不法，仍應依法調查，如果案子在議員檢舉後一直擺著不動，連程序都不演了，這不是和超思案放了快一年都沒辦是同樣意思嗎？陳智菡此際拿出來談，也只是剛好檢視司法有無雙標而已。  

容積率 新竹 陳智菡

延伸閱讀

陳智菡提容積率爭議 新竹馬偕兒童醫院4字回應

髒水潑自己人？邱臣遠：外界誤解、市府重視兒醫權益

陳智菡指新竹馬偕兒童醫院容積暴增 碰到柯文哲就轉彎

林智堅喊告造謠抹黑 陳智菡：要探討的是司法有沒有雙標

相關新聞

盧秀燕罕見休長假引關注 資深議員：家庭活動不必深究

台中市長盧秀燕請假6天，包括周休及中秋節，前後12天，因罕見她請長假，引起關注。中市府說明，市長盧秀燕因個人因素，昨天起...

質疑女記者陪睡經營檢調 綠委擬邀數位部下架中天YT影片

三立新聞女記者馬郁雯揭露民眾黨主席柯文哲神秘帳冊，不僅遭到小草出征，國民黨前立委蔡正元更質疑女記者靠陪睡經營檢調路線。民...

成都晨、江西娜 都比不願當台灣人的金美齡有正當性

有「零負評女神」稱號的藝人林依晨最近有了「負評」，她最近在中國大陸綜藝節目「心動的信號7」中，與來賓的對話中說了「我是成都人」，讓許多網路鄉民不爽，罵聲連連。 而媒體近期對林依晨「我是成都人」相關討論，正方仍用過往常見的終於舔了、不要回來台灣的敘事方式，反方則前總統蔡英文曾說過的金句「沒有人需要為自己的認同道歉」批評正方，形成各說各話。 但說到底，不管是林依晨、楊丞琳、歐陽娜娜，乃至於五月天、蔡依林、葉瑋庭，說自己是成都人、廣東人、江西人，都比現在是日本人，曾公開說過自己不願再當台灣人的金美齡還更有正當性。

【重磅快評】戰狼小姐姐圍魏救趙 出手倉促但也點出問題

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨立院黨團主任陳智菡臉書發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴...

外送平台併購 楊瓊瓔：不應坐視市場怪獸產生

Uber Eats欲併購foodpanda，引發各界疑慮，公平會對此併購案正進行審查。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，兩家外送...

接見美學者訪團 賴總統：盼與民主夥伴共撐民主保護傘

賴清德總統今接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，賴總統表示，美國近年來致力形塑「網格狀」夥伴網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。