快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送平台併購 楊瓊瓔：不應坐視市場怪獸產生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔今就兩大外送平台併購一事，表示公平會不應坐視外送平台成為獨大的外送市場怪獸，政府除應嚴格審查，也應設置對店家抽成佣金上限等措施，並保障外送員的工作權益。圖／立委楊瓊瓔辦公室
國民黨立委楊瓊瓔今就兩大外送平台併購一事，表示公平會不應坐視外送平台成為獨大的外送市場怪獸，政府除應嚴格審查，也應設置對店家抽成佣金上限等措施，並保障外送員的工作權益。圖／立委楊瓊瓔辦公室

Uber Eats欲併購foodpanda，引發各界疑慮，公平會對此併購案正進行審查。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，兩家外送平台結合就是獨占市場，很可能出現市場壟斷效果，店家、外送員消費者對於外送平台的議價空間會被限縮到很小，容易遭受不公平對待，獨大的外送平台會成為外送市場怪獸，公平會不應坐視，除應嚴格審查，也應要有設置對店家抽成佣金的上限等措施，並和勞動部等相關部會配合，保障外送員的工作權益。

楊瓊瓔指出，上會期公平會來立法院報告時，就坦言兩家併購已是獨占，而根據資策會產業情報研究所（MIC）等相關調查，外送平台消費者中，分別有超過7成和6成的人使用foodpanda和Uber Eats，若是合併，外送市場8成甚至9成市占率都會是一家獨有、獨大。

楊瓊瓔表示，foodpanda和Uber Eats合作店家分別約為10萬與7萬家，外送員總數超過14萬人，光是現在兩平台「雙雄」並存的狀況，去年就出現過平台增加收費、調降外送員薪資是否合適等爭議，若是合併後僅剩一家，那店家、消費者與外送員只能更被動地面對獨占者提出的條件，若不接受就只能退出市場。

楊瓊瓔舉例，例如外送員薪資被調降，或是消費者要被巧立名目多收費，又或是合作店家的佣金抽成不斷提升，在此情況下都有可能出現，且最後成本仍然是轉嫁到消費者身上，但卻莫可奈何。

楊瓊瓔強調，只有獨大平台賺飽，消費者、店家與外送員「多輸」，市場秩序亂套且經濟效益減少，這樣的狀況絕對要避免，她要求公平交易委員會嚴格把關併購案，甚至她認為，在公平會對併購案的四個標準「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」上，這件併購案早已達到不能併購的標準。

楊瓊瓔並說，也主張併購案審查應以避免過度壟斷，以消費者和外送員的權益為優先考量，併購是為了更好服務、更合理產業環境，而不是方便更大的資方壓迫民眾，徒增社會成本。

楊瓊瓔說明，公平會審查結果大概分為無條件通過、附條件通過、禁止結合、撤回結合申請等，她除要求嚴審、要求效法國外設置抽成佣金上限，也會對於平台方是否會提高消費者手續費、是否影響員工受雇權與薪資等方面繼續緊盯，守護大眾權益。

外送員 楊瓊瓔 消費者

延伸閱讀

警政署宣傳費暴增13倍 楊瓊瓔：嚴審防政府拿公帑拉攏媒體

民進黨團推聯大決議不涉台 楊瓊瓔：能改善台灣處境？

台中綠空廊道潭子斷點深夜吊裝作業 明年春節前開放啟用

監院糾正農業部雞蛋案 藍委不埋單：政府監督形同無效

相關新聞

盧秀燕罕見休長假引關注 資深議員：家庭活動不必深究

台中市長盧秀燕請假6天，包括周休及中秋節，前後12天，因罕見她請長假，引起關注。中市府說明，市長盧秀燕因個人因素，昨天起...

質疑女記者陪睡經營檢調 綠委擬邀數位部下架中天YT影片

三立新聞女記者馬郁雯揭露民眾黨主席柯文哲神秘帳冊，不僅遭到小草出征，國民黨前立委蔡正元更質疑女記者靠陪睡經營檢調路線。民...

【重磅快評】戰狼小姐姐圍魏救趙 出手倉促但也點出問題

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨立院黨團主任陳智菡臉書發文指稱新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院容積率暴...

外送平台併購 楊瓊瓔：不應坐視市場怪獸產生

Uber Eats欲併購foodpanda，引發各界疑慮，公平會對此併購案正進行審查。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，兩家外送...

接見美學者訪團 賴總統：盼與民主夥伴共撐民主保護傘

賴清德總統今接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，賴總統表示，美國近年來致力形塑「網格狀」夥伴網...

提高罷樑投票率 中選會：按選區內員工投票日放假規定

公民團體發動罷免基隆市長謝國樑，公告10月13日投票，中選會稍早表示，當天為周日，為便利選舉區內各級機關、學校、 團體、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。