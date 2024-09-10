接見美學者訪團 賴總統：盼與民主夥伴共撐民主保護傘

賴清德總統今接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，賴總統表示，美國近年來致力形塑「網格狀」夥伴網絡，促進大西洋和印太聯盟夥伴的相互支持，台灣也希望台灣和美國等全球民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

賴總統在致詞時，首先歡迎埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）再次率領胡佛研究所訪團來到台灣。他表示，近年來，俄烏戰爭、以哈戰爭以及中國的軍事行動，對全球和平及以規則為基礎的國際秩序，造成巨大的挑戰，台灣位居第一島鏈、站在民主防線的最前緣，會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻。

賴總統指出，將積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家深化夥伴關係，並且以穩定而有原則的兩岸關係領導能力，維持台海和平穩定。

賴總統提到，美國近年來致力形塑「網格狀」夥伴網絡，促進大西洋和印太聯盟夥伴的相互支持，台灣也希望台灣和美國等全球民主夥伴，透過更緊密的合作網絡，持續強化結盟力量，共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

賴總統強調，台灣和美國夥伴關係深厚且堅實，因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該攜手打造更安全、具有韌性的供應鏈。期盼台灣和美國能早日解決雙重課稅問題，並且加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判，除深化雙方在各領域合作關係，也能攜手促進全球繁榮發展。

埃利斯致詞時首先感謝總統撥冗接見訪團，他表示，過去2年來，他們對於台灣人民及印太區域安全與穩定所面臨的威脅不斷加深感到關切。儘管訪團成員擁有不同的政治傾向及學術見解，但他們認為，所有人的未來都緊密相關，俄國入侵烏克蘭，以及中國、俄國、伊朗及北韓日漸緊密的合作關係，都讓他們了解，世界上發生的任何事情都會影響到其他地方。

埃利斯強調，現在是歷史性的時刻，所有民主國家都必須承擔新的責任，共同面對現實。相信不論是在和平時期、應對挑釁或危機時，我們都可以透過各領域的合作變得更強大。他指出，從台美兩國的工程師、學生到能源和安全領域等合作，這些互動都能鞏固雙方關係，讓我們更加強大。