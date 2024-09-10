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提高罷樑投票率 中選會：按選區內員工投票日放假規定
公民團體發動罷免基隆市長謝國樑，公告10月13日投票，中選會稍早表示，當天為周日，為便利選舉區內各級機關、學校、 團體、事業機構員工前往投票，依法為應放假日，戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假的規定辦理。
中選會今公告，10月13日周日為基隆市第19屆市長謝國樑罷免案的投票日，為便利選舉區內各級機關、學校、 團體、事業機構員工投票，依公職人員選舉罷免法第5條之1規定辦理，選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假。
中選會表示，戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假的規定辦理。適用勞動基準法的勞工，放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部的規定辦理。
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