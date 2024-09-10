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陳智菡提容積率爭議 新竹馬偕兒童醫院4字回應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，還增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。圖／新竹市政府提供
為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，還增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。圖／新竹市政府提供

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高引發熱議。關於容積率的爭議，新竹馬偕醫院表示，「不予評論」。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今受訪也表示，對於外界諸多誤解，市府也再次澄清，並強調「新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益」。

繼昨天馬偕兒醫容積率貼文引發熱議後，陳智菡今天又在臉書指出，新竹市東區市議員早就在2022年底就向新竹地檢署檢舉「新竹兒醫」涉嫌圖利，因馬偕醫院於2017年取得新竹市兒童醫院BOT的優先議約權並正式簽約，「簽約容積率」是250%，這讓當時許多也想爭取竹市兒醫的醫院，擔心賠錢而放棄了。

陳智菡指出，然而，在2018年8月某次馬偕醫院董事會中，卻有董事表示，「有請林智堅吃飯，林智堅市長親自保證百分之450%，絕對不會有問題」，陳智菡也強調，這段錄音，已經過法院認證，確有此事，並提出判決書證明。

陳智菡質疑，2018年11月，馬偕兒童醫院就以450%容積率開標並決標，但怪的是，新竹市政府卻是在2019年6至9月，才提請內政部審議新竹兒醫能否放寬容積到450%。

陳智菡說，第一次會議，內政部次長花敬群就在會上表示：「容積增加的那個幅度真的太大了，透過 BOT 的案子反過來壓都委會，要來承諾我要給你這麼多的新增容積，這是個很奇怪的一個狀態....就一般的概念，就是圖利」。而第一次內政部退回，第二次內政部卻大轉彎「退回新竹市府逕辦」。

不過新竹市議員劉崇顯也指出，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規畫之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

據了解，馬偕兒醫原先規畫小兒內、外以及臨床科共21科，包括內科系統共34位主治醫師分屬12科次專科；小兒外科涵蓋骨科、外科與神經外科等3科，以及其他臨床科，如眼科、耳鼻喉科、牙科、皮膚科、心智科以及復健科共6個專科。

為提供全面且一條龍服務，新竹馬偕醫院將原本位於院本部的婦產科，全部都移到兒童醫院，包括6個不孕症學科、一般婦產學科、高危險妊娠學科、婦癌學科、婦女泌尿學科以及優生保健學科等專科，還有增加2倍早期療癒醫療空間，因此提高容積率。

關於容積率的爭議，新竹馬偕醫院表示不予評論。圖／報系資料照
關於容積率的爭議，新竹馬偕醫院表示不予評論。圖／報系資料照

新竹 陳智菡 馬偕醫院

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