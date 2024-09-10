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美國眾院通過衝突嚇阻法案 白委：樂見支持台灣作為 

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國國會本周將審議25項與中國大陸有關的法案，「台灣衝突嚇阻法案」是其中之一。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透
美國國會本周將審議25項與中國大陸有關的法案，「台灣衝突嚇阻法案」是其中之一。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透

美國聯邦眾議院今天通過「台灣衝突嚇阻法案」，鎖定中國高官資產嚇阻犯台，民眾黨立委林憶君表示，樂見美國支持台灣的任何實質作為，該法案由民主黨、共和黨議員共同提出，顯示美國朝野穩定台海情勢的共識，無疑對維持印太地區和平有正向幫助。

美國聯邦眾議院今天通過「台灣衝突嚇阻法案」(Taiwan Conflict Deterrence Act)，透過揭露中國高層領導人在全球的資產，還有切斷他們及家人使用美國金融體系權利、凍結資產等措施，遏止中國侵略台灣。

林憶君表示，樂見美國支持台灣的任何實質作為，尤其是在共軍繞台緊張之際，證實台美之間的良好關係，該法案由民主黨、共和黨議員在去年1月共同提出，並且在數名委員發言後法案無異議通過，顯示對於穩定台海情勢，美國朝野政黨都有相同共識，也再次展現美國維持印太地區和平繁榮與穩定的決心。

林憶君指出，國與國之間不應以武力解決糾紛，如果此原則在兩岸間也確定，美國護台抗中就永遠有道德和國際支持的基礎，「台灣衝突嚇阻法案」的通過無疑對穩定台海局勢、維持印太地區和平都有正向幫助。

林憶君呼籲，「對話絕對比對抗好」，沒有人希望兩岸陷入戰爭，沒有國人想要被迫陷入「戰爭與和平」的選擇，賴政府應該想方設法，積極改善兩岸關係，而非期盼他國協助，同時也喊話外交部密切注意後續發展，美國即將審議25項直接或間接有關中國大陸的法案，應該積極與美國國會、行政部門溝通，以確保台海和平穩定。

台海 美國 資產

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