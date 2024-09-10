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檢警調頻違反偵查不公開 監委直言：與媒體有共生關係

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員高涌誠。圖／CNEWS匯流提供
監察委員高涌誠。圖／CNEWS匯流提供

監察委員高涌誠今天接受CNEWS匯流新聞網政論live直播節目「中午來開匯」專訪。對於台灣司法一直為人詬病時常有「違反偵查不公開」的情形，高涌誠表示，檢警調和媒體確實有共生的關係，且我國訴訟制度使然，常常需要先強制處分再搜集證據，多少也會出現「押人取供」的問題。

高涌誠表示，他曾做過兩個調查報告，包含7、8個案件，其中知名案件「媽媽嘴案」及前總統馬英九的三中案，當時調查的結果，監察委員認為北檢的確有違反偵查不公開、有洩密的狀況。以「媽媽嘴案」為例，當時監院就曾約詢檢察官、警察，但一樣都沒辦法查到是誰洩密出去。

高涌誠指出，在司法改革國是會議後，偵查不公開是重點，司法院就因應修了「偵查不公開作業辦法」，但在法制上有個很大的問題，因為司法院不管偵查，對實務會有隔閡，作業辦法確實有不妥當或可更精進部分，他也不斷用調查報告盯著檢警調作業，希望能落實偵查不公開。

高涌誠說，檢警調與媒體彼此有需求，甚至檢警調多少需要透過媒體帶風向去辦案。他不是要苛責媒體或檢警調，因為這是訴訟制度使然，在現行偵查制度下，一定會出現檢警調與媒體有共生關係。

高涌誠表示，民眾常會稱主流電子媒體是「三機」新聞，包含行車記錄器、監視器及秘錄器，很多很明顯畫面只有偵查機關才會有，最後卻在媒體上出現，就會有違反偵查不公開的問題。

高涌誠舉例，新店曾發生隨機殺人案，有位無辜男士坐在機車上，但因附近坐車有夫妻在吵架，結果車上的男子就下車殺人。高說，事發畫面在網路上流傳，畫面明顯是來自行車記錄器，但這是證據，不是媒體去拜託里長就能取得，尤其偵查中的案子，所有證物一定是扣起來，所以該情形一定是警察洩露。

高涌誠也說，同樣情形也發生在日前有轎車衝撞基隆派出所，行車記錄器的畫面也在外流傳，該畫面是涉及犯罪手法，絕對不會符合偵查公開的例外。他說，警政署最後也同意是警方洩漏，但他的結論都是找不到是誰洩密，所以監察院也只能糾正，並建議警政單位找到人要懲處。

司法院 行車記錄器 高涌誠

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