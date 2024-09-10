美眾院通過「台灣衝突嚇阻法案」 牛煦庭：強化自身更實際

美國聯邦眾議院9日無異議通過「台灣衝突嚇阻法案」，旨在從經濟層面，遏止中國侵略台灣。國民黨立委牛煦庭表示，一旦發生戰爭衝突，凍結部分人的資產也不會影響台灣變成戰場的事實，「強化自身國防戰力，會比期待這些法案更加務實」。

牛煦庭表示，中美關係變化多端，時而鬥爭、時而和緩，適逢美國大選期間，政治意味的法案較多，也不排除是美方為了和中方談判，增加叫板的籌碼，儘管美國拉高對中嚇阻對我們有利，程度與效果如何，恐怕不能太樂觀。

牛煦庭指出，烏俄戰爭仍在發生，歐美國家的制裁不影響烏克蘭戰雲密佈的事實，而一旦發生戰爭衝突，凍結部分人的資產也不會影響台灣變成戰場的事實，強化自身國防戰力，會比期待這些法案更加務實。

國民黨立委李彥秀表示，維持台海安全是民主國家的共識，也欣見美國眾議院以議案表達對台海安全的重視，但在台海安全的基礎上，更期待能夠實際參與國際社會，期盼我們的國際友人也能支持我國重回國際組織。

李彥秀並提醒民進黨政府，友邦的支持不是大內宣的工具，任何兩岸與外交工作的推動，都必須要戒慎恐懼，最忌諱炒短線，因為這涉及2300萬人生命財產安全與國家利益。

國民黨立委謝衣鳯則說，美中檯面上雖有外交的緩解，但是在全球供應鏈及亞太區域安全的競爭關係並無緩解。「台灣衝突嚇阻法案」雖然以台灣為名，但實際上仍以美國的利益為主，呼籲我國民眾中性看待該項法案。