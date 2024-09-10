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美通過台灣衝突嚇阻法外交部：感謝用立法維持印太穩定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國國會。法新社
美國國會。法新社

美國聯邦眾議院通過「台灣衝突嚇阻法案」，旨在透過揭露中國高層領導人在全球的資產，還有切斷他們及家人使用美國金融體系權利、凍結資產等措施，遏止中國侵略台灣。對此，外交部表示，感謝美國國會持續用立法的作為來維持印太區域的和平與穩定。

美國眾議院9日討論去年一月提出的台灣衝突嚇阻法案（Taiwan Conflict Deterrence Act），並無異議通過該法案。外交部今舉行例行記者會，外交部北美司司長王良玉表示，該法案目的是在切斷中國高層，以及家人使用美國金融體系的權利，以及凍結資產等措施，來嚇阻中國侵略台灣的野心。

她表示，法案的通過代表台灣的和平與穩定已經是國際間的共識，這個法案也有助於從經濟的層面，來嚇阻中國犯台的意圖，感謝美國國會持續用立法的作為來維持印太區域的和平與穩定，外交部將密切關注後續的進展，並與美國國會，和行政部門維持緊密的溝通，在未來持續務實和穩健的深化台美友好的夥伴關係，也一起來確保印太地區的自由開放，還有和平穩定。

外交部長林佳龍也在公開場合表示，台灣非常感謝美國眾議院跨黨派推動，通過「台灣衝突嚇阻法案」，透過經濟手段來嚇阻中共武力犯台，是非常有創意且有效的方法。

他說，台灣非常感謝美國的國會持續通過立法來確保台灣的安全跟台海的和平穩定，這樣的立法我們可以更明確地來嚇阻中共擴張，維護印太地區的和平，特別是台海的穩定跟安全。

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