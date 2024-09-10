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綠告謝國樑加重誹謗 國民黨發言人：邏輯死亡有夠尷尬

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。本報資料照。記者許正宏／攝影
國民黨發言人楊智伃。本報資料照。記者許正宏／攝影

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪等10名議員，今天到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑，在數萬分的反罷免文宣品扇子印有「民進黨選輸了想重選」，不實言論涉及加重誹謗罪。國民黨發言人楊智伃今天表示，民進黨提告謝國樑，不如說明為什麼跟罷樑團體站一起很羞恥？

楊智伃今在臉書指出，訴訟是人民的權利，可是民進黨團提告的訴求，根本是在法院前講難笑的脫口秀，邏輯死亡有夠尷尬。因為民進黨提告的內容，竟是因國民黨早在7月出的文宣，寫著「民進黨選輸，想重選！」民進黨的張之豪與鄭文婷提告「公然侮辱」。

楊智伃說，事實很清楚，民進黨選輸事實、民進黨想重選是事實，甚至民進黨跟罷樑團體站一起也是事實，民進黨如今為了切割罷樑團體，竟然認為一起罷樑是一種很恥的事？ 

楊智伃指出，民進黨與惡意罷免的緊密關係，包括前市長林右昌在罷免案初期，公開的街頭宣講罷免謝國樑，難道講完就忘記了？主導市議會黨團提告的張之豪議員，曾是罷免團體募非法募款協會的「基隆青年陣線協會」的創會理事長。

楊智伃提到，民進黨秘書長林右昌子弟兵張顥瀚，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開挺罷免。民進黨基隆議員張顥瀚、鄭文婷、洪森永接連將服務處作為罷免連署站，公然動員資源助推惡罷行動。

楊智伃也說，本來應該中立的中選會主委李進勇，更多次逾越行政倫理下指導棋，獨創兩人核對的方式，填寫資料與簽名筆跡不同直接認定合法、造成連署稽核鬆散。東岸商場弊案起訴後，被發現操作東岸商場議題的民進黨，過去林右昌曾邀請賄賂廠商赴民進黨中常會，不少議員過去更曾為大日護航。

楊智伃表示，每一件事都可看出，民進黨從上到下積極介入罷免案，現在卻要提告，讓罷免志工們情何以堪？難道又是一群始亂終棄的渣男渣女？基隆市民與罷樑志工要看清楚，民進黨只看自身利益的背信忘義、過河拆橋的行為與嘴臉，才是基隆人該在未來下架跟唾棄的。

民進黨 罷免

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