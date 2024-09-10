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質疑檢方違反偵查不公開 民眾黨：法務部監督不周要求說明

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委林國成（左二）表示，偵查單位本就沒有堅持偵查不公開，至於為什麼只針對特定對象、放風聲給特定媒體，「很明顯嘛，有沒有放，檢方自己最清楚」，但民眾感覺就是偵查單位放出來的資訊，從頭到尾就會覺得政治辦案，檢調和媒體聯合起來做醜化工作。記者邱德祥／攝影
立委林國成（左二）表示，偵查單位本就沒有堅持偵查不公開，至於為什麼只針對特定對象、放風聲給特定媒體，「很明顯嘛，有沒有放，檢方自己最清楚」，但民眾感覺就是偵查單位放出來的資訊，從頭到尾就會覺得政治辦案，檢調和媒體聯合起來做醜化工作。記者邱德祥／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案持續延燒，檢方遭質疑違反偵查不公開，國民黨預計在立法院新會期，要求法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成專案報告，預算部分會再審酌。民眾黨立委林國成表示，法務部監督不周是事實，講清楚有其必要性，民眾黨各委員會委員原則是浪費民脂民膏的預算一定刪到底。

林國成表示，偵查單位沒有堅持偵查不公開，三歲小孩都知道，是檢方聯合定媒體，至於為什麼只針對特定對象、放風聲給特定媒體，「很明顯嘛，有沒有放，檢方自己最清楚」，但民眾感覺就是偵查單位放出來的資訊，到底是北檢放的，還是無中生有的假新聞，就查清楚嘛，從頭到尾就讓人覺得政治辦案，檢方和媒體聯合起來做醜化工作。

林國成認為，法務部監督不周是事實，被請到立院講清楚是有這個必要性；至於是否要刪預算，民眾黨的立場很簡單，各委員會的委員只要認為這是浪費公帑，以及編預算去做打壓人民的動作，由各立委去做第一關的認知，「基本上不會亂刪預算，但也不會輕易縱容」，只要是浪費民脂民膏的預算一定刪到底。每個立委有自己的看法，而刪預算又是立委的職權，只要講不出一個合理的調查結果，當然該刪的還是要刪，「畢竟拿了國家公帑，去做打壓人民的動作。」

民眾黨立委張啟楷也提醒北檢有二件事一定要查清楚，第一個，記者清清楚楚的講，養北檢這條線養了七年，是北檢裡面的人，這件事一定要查清楚， 第二，8月30日北檢到柯文哲搜索拿走隨身碟，隨身碟就在北檢手上，記者指證歷歷說是隨身碟裡的1500，大家都在看，北檢要查就要查清楚，不要用他字案呼嚨過去，請北檢給個最清楚的交待。

民眾黨立委張啟楷（右）也提醒北檢有二件事一定要查清楚，第一個，記者清清楚楚的講，養北檢這條線養了七年，是北檢裡面的人，這件事一定要查清楚， 第二，8月30日北檢到柯文哲搜索拿走隨身碟，隨身碟就在北檢手上，記者指証歷歷說是隨身碟裡的1500，大家都在看，北檢要查就要查清楚，不要用他字案呼嚨過去，請北檢給個最清楚的交待。記者邱德祥／攝影
民眾黨立委張啟楷（右）也提醒北檢有二件事一定要查清楚，第一個，記者清清楚楚的講，養北檢這條線養了七年，是北檢裡面的人，這件事一定要查清楚， 第二，8月30日北檢到柯文哲搜索拿走隨身碟，隨身碟就在北檢手上，記者指証歷歷說是隨身碟裡的1500，大家都在看，北檢要查就要查清楚，不要用他字案呼嚨過去，請北檢給個最清楚的交待。記者邱德祥／攝影

林國成 民眾黨 法務部

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