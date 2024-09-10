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外館租金預算增近億元 外交部：全球通膨 租金上漲

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為外交部。圖／聯合報系資料照片
圖為外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部明年度預算書出爐，預算書顯示，外交部租用外館，及首長宿舍數較去年度減少，但租金支出編列卻高出約9200萬元。對此，外交部表示，預算之所以調整是因為全球通膨及物價上漲所致。

外交部114年度預算書出爐，預算書中指出，一共117個駐外使領單位的租金支出編列共10億1397萬餘元，再加上80個首長宿舍單位的租金支出編列2億1671萬餘元，合計編列12億3068萬餘元。

相較於今年度預算書，共118個駐外使領單位的租金支出編列9億4746萬餘元，以及80個首長宿舍單位的租金支出編列1億9115萬餘元，合計編列11億3861萬餘元，明年度預算多出約9200萬元。

對於114年度駐外使領單位數減少1個單位、首長宿舍單位數不變，租金編列反增約9200萬，外交部解釋，除匯差以及全球通膨、物價上漲外，增編足駐米蘭辦事處及駐孟買辦事處等新設館處全年租金需求，並編入外館應繳納的當地稅捐需求。

外交部指出，由於匯率變動造成匯差：113年美元兌換新台幣匯率為1:30.452；114年匯率則為1:31.979。因此以114年匯率計算113年預算數即有匯兌差額。

此外，為了增編足新設館處租金需求，外交部表示，114年度預算中，館宿舍租金預算也編足新設館處駐米蘭辦事處，及駐孟買辦事處全年所需租金。

外交部並指出，114年度租金預算將外館應繳納的當地稅捐需求編入，故較113年度增加。

外交部並說明，因俄烏戰爭及疫後全球物價與通膨上漲，駐外館處館宿舍不論在續約或換租時，房東多要求依駐在國物價指數調漲租金及管理費（其中公共區域電費、暖氣及瓦斯等管理費更是飆漲），續（換）租後之租金（含管理費）上漲已是全球不分區域普遍之現象。

外交部 宿舍

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