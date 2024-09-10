盧秀燕罕見休長假引關注 資深議員：家庭活動不必深究

台中市長盧秀燕請假6天，包括周休及中秋節，前後12天，因罕見她請長假，引起關注。中市府說明，市長盧秀燕因個人因素，昨天起請假，9月18日上班，請假期間職務由黃國榮副市長代理。

台中市府今天上午9點半舉行市政會議，由副市長黃國榮主持，透露出不尋常。因盧秀燕極少人在國內而未主持市政會議，外界猜測是否出國了？黃國榮僅交代「市長休假」，市府則回應個人因素，無法多作說明。