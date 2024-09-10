總統：強化全球民主夥伴結盟力量 免於威權擴張威脅

總統賴清德今天表示，美國近年來致力形塑網格狀夥伴網路，促進大西洋與印太聯盟夥伴的相互支持，台灣希望與美國等全球民主夥伴，透過更緊密的合作網路，持續強化結盟的力量，共同撐起民主保護傘，讓民主國家免於威權擴張的威脅。並期盼台美早日解決雙重課稅問題。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮陪同下接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」訪團學者致詞表示，訪賓們帶來的不僅僅是溫暖的友誼，更是對台灣強而有力的支持。胡佛研究所是美國最具影響力的智庫之一，所提的各項建議，包括對台海局勢的見解，深受美國政府和國際社會的重視。

總統表示，近年來，俄烏戰爭、以哈戰爭以及中國的軍事行動對全球和平以及規則為基礎的國際秩序造成巨大的挑戰。台灣位居第一島鏈，站在民主防線的最前緣，會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻。

他強調，將積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化國防力量，建構經濟安全和民主國家夥伴深化關係，並且以穩定而有原則的兩岸關係領導能力來維持台海的和平穩定。

總統提到，美國近年來致力形塑網格狀夥伴網路，促進大西洋與印太聯盟夥伴的相互支持，他希望台灣與美國等全球民主夥伴，透過更緊密的合作網路，持續強化結盟的力量，共同撐起民主保護傘，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

他並表示，台灣和美國夥伴關係深厚而且堅實，為因應全球威脅主義的擴張，台美雙方更應該攜手打造更安全，具有韌性的供應鏈，他期盼台灣和美國能夠早日解決雙重課稅問題並且加速台美21世紀貿易倡議下一個階段的談判，除了深化雙方在各領域的合作關係也能夠攜手促進全球的繁榮發展。

總統相信民主自由不僅僅是台美共享的價值也是在座各位貴賓，堅持的信念，並再次感謝訪賓的到訪展現胡佛研究所對台灣的大力支持，未來希望繼續努力為全球的民主、和平、繁榮貢獻心力。

這項計畫共同主持人美國退役4星海軍上將也是前美軍戰略司令部司令艾里斯（James Ellis）致詞表示，目前擔任胡佛研究所傑出訪問學人的澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）這次也隨團訪台，彰顯可信賴的印太區域夥伴持續加強目標明確的實質交流，希望能共同維護區域的穩定與繁榮。

他說，台灣近年著手解決各種重大挑戰，且取得可觀的成果，包括各地對台灣出口的產品需求不斷增加，全球供應鏈也不斷演化，變得越來越具韌性，而台灣在其中扮演不可或缺的角色；另外，台灣持續提升自我防衛能力，美國及其他印太夥伴也堅定支持維護區域穩定。

艾里斯提到，目前的世界仍然危險，台灣及印太區域的安全、穩定遭遇的威脅不斷升高也令人憂心。他說，俄羅斯入侵烏克蘭，加上中國、俄國、伊朗、北韓日漸緊密的合作關係令人意識到發生在世界上的任何事件都會影響其他地方。

他說，現在是歷史性的時刻，而所有的民主國家都必須承擔起新的責任來面對這樣子的現實。他強調，最成功而且永續的合作都是基於共享價值的合作。台美共享價值的未來將由行動而不是話語來定義；保護這些價值的共同承諾將由未來好幾個月、好幾年，各自或共同採取的行動來實踐。在這樣歷史性的旅程當中，「台灣就是我們最好的夥伴」。