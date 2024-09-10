民眾黨喊「相信阿北」 洪申翰分析洗腦五階段

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，民眾黨定調是政治迫害，並在日前啟動全國開講活動聲援柯文哲。民進黨立委洪申翰表示，民眾黨諸多行為與言論，最重要核心貫穿就是「相信阿北」，透過鼓吹與煽動群眾或支持者，襯托「只有柯文哲跟他們都不同，所以，你只有柯文哲能相信！」

洪申翰分析民眾黨打造「相信阿北」的洗腦五階段，第一，生活世界裡的種種不順遂與矛盾，都直接歸因到「這都是藍綠多年執政的舊政治的錯」。所以，你必須要有「新政治」，才有機會改變。簡單說，柯文哲以外，都是舊的，而柯文哲就是代表新的，這是不證自明的。

第二，民眾黨不斷灌輸，所有看得到的主流世界與資訊，都有藍綠所支配的金權利益在操控，都是為了自己的龐大利益，在合謀掩蓋真相，所以，不只不能相信藍綠和財團，也不可以相信主流媒體，更不能相信政府和司法，這些都有毒。

第三，民眾黨這些地圖炮式的陰謀論需要驗證嗎？當然不用。民眾黨會跟你說，因為球證跟裁判都是他們（藍綠，尤其是綠）的，所以，就算這些陰謀論無法被證實，也不是我們的問題，都是因為他們鋪天蓋地封鎖資訊，所以藍綠舊政治不倒，這些陰謀論無法驗證就不是我們的問題。

第四、這個時候只有「柯文哲」跟他們完全不同，阿北是個智商157的亞斯伯格，是一輩子用雙手默默救人的神醫，這種理工男中的理工男，當然是有一說一，不會花言巧語；尤其，阿北不擅長人情世故，所以常會講不得體的話，但這也代表阿北更不可能會騙你。

第五、當整個世界都是黑手在操控、都不能信的時候，你還能相信誰？只剩阿北了。最重要的是，阿北跟你一樣，也是被「新黨國體制」壓迫與欺負的弱勢者，所以，相信阿北，就是相信你自己！相信阿北，就能保有你對抗「新黨國體制」的希望和勇氣！

洪申翰表示，民眾黨諸眾所建構出來的「相信」，並不是靠邏輯論證或事件驗證，而是靠著全面摧毀對於非我族類的信任，來把阿北的言行提煉成信仰，甚至神格化成「示現菩薩」，這一整套的「佈道」，完全違逆民主政治的課責概念，最有權力的人不只不用被定期輪替或咎責，而且成員與支持者只能沒選擇地抱團鞏固對領袖的「相信」。