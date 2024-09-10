質疑女記者陪睡經營檢調 綠委擬邀數位部下架中天YT節目
三立新聞女記者馬郁雯揭露民眾黨主席柯文哲神秘帳冊，不僅遭到小草出征，國民黨前立委蔡正元更質疑女記者靠陪睡經營檢調路線。民進黨立委郭國文今天表示，支持馬郁雯提告蔡正元，他也會跟數位部研擬，看如何避免這種羞辱人的節目在YouTube上播放。
郭國文指出，中天不要以為被關台就躲過政府監督，蔡正元、盧秀芳這些無良名嘴，因為馬郁雯比你們認真，拿到你們拿不到的消息，就羞辱人家靠陪睡換消息，這什麼無恥的言論與心態。
「中天新聞，你要放任這種人繼續上節目嗎？不用發布道歉啟示嗎？可以這樣無良造謠不負責任？」郭國文說，支持馬郁雯捍衛自身權益，從他進國會以來，時常可以感受到馬郁雯的認真與專業，也出過許多令人刮目相看的獨家，看到被蔡正元抹黑實在令人不捨。
郭國文表示，中天因為YouTube規範比NCC鬆散，把自己頻道變成羞辱、造謠的媒體，過去有造謠民進黨立委鍾佳濱、黃捷的前科，這次又針對努力做新聞的記者，他會跟數位部協調，看能否研擬對策以避免類似這樣的情況一再發生。
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