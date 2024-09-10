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選輸想重選？綠與謝國樑各解讀 罷樑：謝眼中只有政黨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，罷免活動的根本原因，就是謝國樑本身施政不當。本報資料照片
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，罷免活動的根本原因，就是謝國樑本身施政不當。本報資料照片

民進黨基隆市議會黨團今到基隆地檢署控告基隆市長謝國樑文宣品印「民進黨選輸了想重選」涉加重誹謗罪。謝國樑表示民進黨議員收受連署書、鼓吹罷免是不爭的事實。罷樑團體回應，4萬3千份連署書，是因為謝國樑做的太爛，市民都有感，謝眼中只有政黨顏色而沒有是非對錯，真的很可悲。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，罷免活動的根本原因，就是謝國樑本身施政不當，面對市民疑慮卻視若無物一意孤行，如今罷免活動白熱化，卻依然不見謝國樑的身影，只會讓一些不具備基礎法理智慧以及非基隆人出來面對基隆人的怒火。

拆樑團體批評，請問謝國樑要沒擔當到幾歲？要繼續無視市民到什麼時候？眼中只有政黨顏色而沒有是非對錯，真的很可悲。

李晏蓉指出，謝國樑聲稱民進黨輸了想重選，過往已經無數次提及，台灣人對罷免相對冷淡，但是謝國樑卻能在這樣的氛圍下讓罷免團體拿到4萬3千份連署書，與其說是罷免方努力而達成，不如說是還是謝國樑做的太爛，市民都有感。

拆樑團體說，謝國樑口口聲聲一直說要專心市政，市民看到的卻都只是跳票的政策、一改再改的規範、以及各種未經長遠規畫的撒幣政策。難道對謝國樑來說，專心市政指的就是一下取消馬拉松，一下又說要舉辦這樣反反覆覆的嗎？

拆樑團體指出，謝國樑的決策不只是讓各界無所適從，身為市民，罷免方也同時替底下承辦的基層公務員抱屈，因為累的永遠不會是高高在上空口說白話的長官，民主社會，人人平等，還請記得「尊重」怎麼寫。

罷免 謝國樑

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