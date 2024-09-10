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柯文哲案遭疑洩密如三中案翻版 馬辦：北檢又自己簽結？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前總統馬英九2022年5月13日下午為三中案首度到高等法院開庭。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九2022年5月13日下午為三中案首度到高等法院開庭。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，偵查過程卻有特定周刊頻頻報導偵辦內容，和當年檢方偵辦前總統馬英九的三中案如出一轍，也讓外界再度質疑檢方洩密。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，當時周刊一直咬馬前總統的清廉，但最後連檢方都沒查到一毛錢進馬的口袋，這些都讓周刊的指控變成笑話。

柯文哲遭檢廉搜索以來，有媒體不斷報導偵查內容，外界質疑檢方洩密的聲浪日益擴大，檢方為此宣布啟動調查。蕭旭岑表示，當時檢方偵辦馬前總統的「三中案」，疑似透過特定周刊不斷放消息，徹底「偵查大公開」，種種匪夷所思的作法，有媒體社論認為這是「東廠」行徑。當時馬前總統親自告發時任北檢檢察長邢泰釗（現為檢察總長）、檢察官王鑫健洩密，沒想到北檢自己簽結。

蕭旭岑表示，後來監察院介入調查，監委高涌誠、王美玉、趙永清2019年12月18日調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。

蕭旭岑指出，當時該特定週刊用「一刀斃命」、「眾叛親離」等離譜字眼形容馬前總統，最後全部被打臉。例如檢方疑似放給周刊的「關鍵錄音帶」內容，言之鑿鑿說這是所謂「一刀斃命」的證據，結果法院判決出爐，根本和周刊所言南轅北轍。

蕭旭岑表示，該特定周刊一直說馬前總統違反證交法的非常規交易罪及特別背信罪，結果法院檢核，認定馬前總統根本沒有中投公司及光華公司股東相關身分。而且該周刊一直咬馬前總統的清廉，但最後連檢方都沒查到一毛錢進馬的口袋，法院也認證整個黨產出售案是因為廣電法限時規定黨政軍退出媒體的因素，這些都讓周刊的指控變成笑話。

蕭旭岑強調，即使法院都還馬前總統公道，但這些偵辦的檢察官全部升官。同樣的特定周刊到現在還在放消息，只是這次對象變成柯文哲。他這次要拭目以待，宣稱已分案調查「偵查不公開」的北檢，這次會不會自己簽結？

柯文哲 蕭旭岑 馬英九

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