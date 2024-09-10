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髒水潑自己人？邱臣遠：外界誤解、市府重視兒醫權益

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠今受訪卻表示，對於外界諸多誤解，市府再次澄清，並強調：「新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益」。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠今受訪卻表示，對於外界諸多誤解，市府再次澄清，並強調：「新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高。不過民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今受訪卻表示，對於外界諸多誤解，市府也再次澄清，並強調「新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益」。

「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」陳智菡指出，林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後整整一年沒有人查。

不過新竹青鳥發起人林士凱也貼出邱臣遠8月13日在臉書大力讚揚馬偕兒醫帶來的照護服務反譏「希望民眾黨口徑一致，潑髒水潑到自己人身上，我也是感到匪夷所思。」

邱臣遠今天受訪表示，關於馬偕兒醫，過去確實有議員在議會質詢時提出質詢，也有提出相關的陳情，市府政風處也有立案了解，「對於外界諸多誤解，我們也再次澄清」，新竹市政府非常重視兒童醫療相關權益，非常感謝所有醫護人員，對於所有新竹市民兒童醫療照護的付出和貢獻。

新竹 邱臣遠

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